Ürdün Prensesi ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Dana Firas, Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık hareketinin "çok ilham verici" ve "vizyoner" olduğunu belirterek, gurur duyulması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Prensesi Firas, Türkiye'nin Sıfır Atık girişimiyle gurur duyması gerektiğini söyledi Ürdün Prensesi ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Dana Firas, Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık hareketinin "çok ilham verici" ve "vizyoner" olduğunu belirterek, gurur duyulması gerektiğini vurguladı.

Firas, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenen Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'ye değerlendirmelerde bulundu.

Foruma daveti dolayısıyla Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 BM Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş'a teşekkür eden Firas, etkinliğin farklı kurumları, hükümetleri ve iş dünyasını bir araya getirmesini önemli bulduğunu söyledi.

Firas, ortaklıklar ve işbirliklerinin önemine işaret ederek, Türkiye'nin bu ortaklıkların kurulmasında öncü rol üstlendiğini dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın forumun açılışındaki konuşmasından etkilendiğine işaret eden Firas, "Çünkü kendisi (Emine Erdoğan), Sıfır Atık hareketinin Anadolu bilgeliğini, geleneksel bilgiyi modern hayata taşıdığını söyledi. Ben de tam olarak buna inanıyorum ve bu yüzden buradayım." değerlendirmesinde bulundu.

Firas, Türkiye'nin vizyon ve kararlılığına işaret ederek, "Türkiye'nin, atalarımızdan öğrenerek gerçekten denenmiş bilgileri modern hayata taşımanın önemini gösterdiğini düşünüyorum. Bu, tarih ve mirasla dolu, toprağa ve köklerine derinden bağlı insanlara sahip, kadim bir ülke için beklenen bir şey. Bundan dolayı bu girişimle gurur duymalısınız, çok ilham verici ve çok vizyoner." ifadelerini kullandı.

"Tüketim kültürünün ötesine geçmemiz gerekiyor"

Orta Doğu'nun atık yönetimi konusunda önemli zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu belirten Firas, "Gerçekten bu tüketim kültürünün ötesine geçmemiz gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin bu alandaki deneyiminin ve başarılarının bölge ülkeleri için önemli bir örnek teşkil ettiğini dile getiren Firas, bunun yalnızca teknik uygulamalarla sınırlı olmadığını vurguladı.

Firas, "Tüketim biçimimizi, üretim şeklimizi, doğal kaynaklarımızı nasıl yönettiğimizi ve yalnızca gezegenimizle değil birbirimizle nasıl etkileşim kurduğumuzu da yeniden düşünmeliyiz." diye konuştu.

Sıfır atık yaklaşımının kültürel ve zihinsel dönüşümü de gerektirdiğini vurgulayan Firas, "Sıfır atık gündemi sadece attığımız şeyleri yönetmekle ilgili değil, gerçekten kalkınma, kültür, kaynaklar, insanların bir araya gelmesi, işbirliğiyle ilgili. İşte birlikte böyle ilerleyeceğiz ve bu forumda çok iyi sergilediğiniz deneyimlerden ders çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

UNESCO ile işbirliği çağrısı

"UNESCO Dünya Mirası" statüsünde sıfır atık uygulamalarının gelecekte daha fazla önem kazanabileceğine işaret eden Firas, forumda tanıtılan "Küresel Sıfır Atık Bölgeleri Girişimi"ni memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Bu kapsamda "sıfır atık miras şehirleri" yaklaşımının da geliştirilebileceğini dile getiren Firas, "Bence bu girişimin bir parçası da miras şehirleri olmalı, sıfır atık miras şehirleri. Bence UNESCO ile böyle bir girişimde işbirliği yapmak için büyük bir fırsat var." değerlendirmesini yaptı.

Firas, iklim gündemi ile kültürel mirasın birbirine sıkı şekilde bağlı olduğunu belirterek, geçmiş toplumların doğal kaynakları kullanma yöntemlerinin bugün için önemli dersler içerdiğini anlattı.

Ürdün'deki Nebatilerin yaklaşık 2 bin yıl önce kurduğu su yönetim sistemlerini örnek gösteren Firas, geçmişten gelen bilgi ve deneyimlerin bugünkü sürdürülebilirlik politikalarına katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

Firas, UNESCO'nun kültür ve miras alanındaki merkezi rolüne dikkati çekerek, "UNESCO, bir kuruluş olarak kültür ve mirasın odak noktasıdır ve bence işbirliği için büyük bir fırsat var." ifadesini kullandı.

"Kadınlar liderlik pozisyonlarında daha fazla yer almalı" vurgusu

Kadınların liderlikte daha fazla temsil edilmesi gerektiğinin altını çizen Firas, Emine Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderlik anlayışını takdir ettiğini söyledi.

Firas, "Ekselansları First Lady olağanüstü bir liderlik sergiledi. Bu vizyonla, özenle, şefkatle ve sevgiyle beslenen bir liderliktir." dedi.

Bu yaklaşımın daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya için gerekli olduğunu vurgulayan Firas, "Kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla yer almasını gerçekten istiyorum. Çünkü kadınların bu konu etrafındaki tartışmaları zenginleştirebilecek farklı bir bakış açısına sahip olduklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.