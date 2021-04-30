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Dünya

Ürdün, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'yle yapılan 14 anlaşmanın onaylandığını açıkladı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayanlarla yapılan 14 anlaşmanın onaylandığını ve Filistinli yetkililere teslim edildiğini duyurdu.

Laith Al-jnaidi,Çağrı Koşak   | 30.04.2021
Ürdün, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'yle yapılan 14 anlaşmanın onaylandığını açıkladı

Amman

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce İnşaat ve Restorasyon Bakanlığı ile Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri arasında imzalanan 14 anlaşma onaylandı.

Yapılan anlaşmaların tarihi hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, söz konusu onayın Filistin Dışişleri Bakanlığına ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri ile avukatlarına teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ürdün İnşaat ve Restorasyon Bakanlığının Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansıyla (UNRWA) imzaladığı, mahallede 28 konut inşa edilmesini öngören anlaşmanın yanı sıra mahalle sakinleriyle de konut inşası için doğrudan anlaşmalar yapıldığı ifade edildi.

İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı evleri yıkma planı ile kentin Yahudileştirilmesi çalışmaları çerçevesinde Filistinlilere yönelik sistematik tehcir politikası uyguladığı gözleniyor.

Doğu Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi, bu yılın başından itibaren Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 7 Filistinli ailenin İsrailli yerleşimciler lehine evlerinden tahliye edilmesi yönündeki kararı onaylamıştı.

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