Euro
10.38
Dolar
8.70
BIST 100
1,410.79
Altın
1,774.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'un Hasköy ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor.
logo
Dünya

Ürdün ile Filistin, Honduras'ın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını kınadı

Honduras'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması Ürdün ve Filistin tarafından kınandı.

Laith Al-jnaidi,Hamdi Yıldız   | 24.06.2021
Ürdün ile Filistin, Honduras'ın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını kınadı

İstanbul

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, atılan adımın reddedildiği ve kınandığı, bunun uluslararası kararlara aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kudüs kentinin durumunun değiştirilmesi hedefiyle yapılacak herhangi bir değişikliğin de hukuksuz ve geçersiz olacağı hatırlatıldı.

Kapsamlı ve adil bir barışın önemine işaret edilen açıklamada, BM kararları gereği iki devletli çözümün uygulanmasının zorunluluğu vurgulandı.

"Kararı en sert ifadelerle kınıyoruz"

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, "BM kararları ve uluslararası hukuk ihlali anlamına gelen Honduras'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını en sert ifadelerle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Honduras Devlet Başkanı'nın yanılıştan yana karar aldığının belirtildiği açıklamada, bunun üzücü olduğu kaydedildi.

Açıklamada, büyükelçiliğin nakil kararının işgal güçlerinin Filistin halkına karşı ihlallerinin tırmandığı bir döneme denk gelmesine dikkat çekildi.

Latin Amerika ülkesi Honduras, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Batı Kudüs'e taşınan büyükelçilik binasının açılışını, Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez yaptı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra ABD'nin yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de düzenlenen resmi törenle açılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı alanda maske takma zorunluğu yeniden getiriliyor
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 369 kişi öldü
Dünya genelinde 2 milyar 790 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Fransa’da Kovid-19’un Delta varyantı yayılıyor

Benzer haberler

Ürdün ile Filistin, Honduras'ın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını kınadı

Ürdün ile Filistin, Honduras'ın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını kınadı

Filistinli muhalif Nizar Benat, Filistin makamlarınca gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetti

Ürdün son dönemde yaşadığı krizleri 'geleneksel olmayan' isimlerin göreve getirilmesiyle aşabilir mi?

Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 392 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 392 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Batı Şeria'daki Filistinliler İsrail'in yerleşimci politikalarına 'gece karmaşası' eylemleriyle direniyor

Batı Şeria'daki Filistinliler İsrail'in yerleşimci politikalarına 'gece karmaşası' eylemleriyle direniyor
İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi