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Ürdün, fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı

Ürdün'ün, fanatik Yahudi yerleşimcilerin "Roş Aşana Bayramı" bahanesiyle İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadığı bildirildi.

Laith Al-jnaidi, Ali Semerci  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Ürdün, fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı Fotoğraf: İbrahim Hamad/AA

Amman

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, konuya ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Mecali, açıklamasında İsrail'e Mescid-i Aksa'ya yönelik tüm uygulama ve ihlallerini durdurması ve Mescid-i Aksa'nın kutsallığına saygı duyması çağrısında bulundu.

Bu ihlallerin devam etmemesi uyarısında bulunan Mecali, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin otoritesine saygı gösterilmesi gerektiğine işaret etti.

Mecali, Mescid-i Aksa'nın tamamının 144 dönümlük alanıyla Müslümanlara ait ibadethane olduğunu yineledi.

Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, İbrani takvimine göre dini yılbaşı, "Roş Aşana Bayramı" bahanesiyle, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi eşliğinde baskın düzenlemişti.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'teki barış anlaşmasında benimsenen statükoya göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresi'nin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak nitelendiriyor.

Yahudi dini bayramları dönemi, İbrani takvimine göre yılbaşının kutlandığı "Roş Aşana Bayramı" ile bu cuma günü başladı. Yahudi bayramlarının art arda geldiği bu dönem, 8 Ekim'de sona erecek.

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