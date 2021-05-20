Ürdün Dışişleri Bakanı: İşgalin son bulması ve Filistin halkının hakları için her türlü çabayı harcamayı sürdüreceğiz
İstanbul
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, "İşgalin son bulması ve Filistin halkının hakları için her türlü çabayı harcamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.
Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi, "Kudüslüler uluslararası hukukla korunmuştur ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini savunmak hukuku savunmaktır" dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.