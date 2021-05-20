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Dünya, Filistin Saldırı Altında

Ürdün Dışişleri Bakanı: İşgalin son bulması ve Filistin halkının hakları için her türlü çabayı harcamayı sürdüreceğiz

Mehmet Nuri Uçar   | 20.05.2021
Ürdün Dışişleri Bakanı: İşgalin son bulması ve Filistin halkının hakları için her türlü çabayı harcamayı sürdüreceğiz

İstanbul

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, "İşgalin son bulması ve Filistin halkının hakları için her türlü çabayı harcamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi, "Kudüslüler uluslararası hukukla korunmuştur ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini savunmak hukuku savunmaktır" dedi.

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