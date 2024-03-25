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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye'nin Huzuru, İzmir'in Huzuru" programında konuşuyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Ürdün, 6 ülkenin katılımıyla Gazze'nin kuzeyine havadan yardım indirdi

Ürdün, Gazze Şeridi'nin kuzeyine Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD, Almanya, Singapur ve İngiltere'nin katılımıyla havadan yardım indirme operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Laith Al-jnaidi, Hacer Çakır  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
Ürdün, 6 ülkenin katılımıyla Gazze'nin kuzeyine havadan yardım indirdi

Amman

Ürdün ordusundan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyine 8 uçakla havadan yardım indirme operasyonu gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, operasyonların, Ürdün, Mısır, BAE, Almanya, Singapur ve İngiltere'den birer, ABD'den ise 2 uçağın katılımıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

İngiltere'nin ilk kez Ürdün Silahlı Kuvvetleri'yle havadan yardım operasyonuna katıldığı ifade edildi.

Ürdün dün de 4 ülkenin katılımıyla Gazze'nin kuzeyine havadan yardım indirdiğini duyurmuştu.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in karadan yardım girişini engellemesi nedeniyle ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar gerçekleştiriyor.

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