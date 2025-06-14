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İran'ın misilleme olarak İsrail'e füze saldırılarında bulunduğu Tel Aviv'den yayındayız
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Dünya

Ürdün, 24 saatlik kapanmanın ardından hava sahasını yeniden açtı

Ürdün, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrası bölgede yaşanan gerilim nedeniyle tedbir amaçlı olarak kapattığı hava sahasını 24 saat sonra yeniden açtı.

Laith Al-jnaidi, Mehmet Nuri Uçar  | 14.06.2025 - Güncelleme : 14.06.2025
Ürdün, 24 saatlik kapanmanın ardından hava sahasını yeniden açtı

Amman

Ürdün resmi ajansı PETRA’nın haberine göre, Ürdün Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Heysem Mestev, ülke hava sahasının cumartesi sabahı yerel saatle 07.30 (04.30 GMT) itibarıyla yeniden açıldığını duyurdu.

Mestev​​​​​​​, kararın, "bölgede yaşanan askeri gerilimin doğurabileceği risklere karşı alınan önlem doğrultusunda" cuma günü uygulamaya konulan geçici kapanmanın ardından geldiğini belirtti.

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Ürdün'ün İrbid kentinde bir eve "cisim" düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki İrbid kentinde bir evin üzerine "bir cismin" düşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, olayda yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek, olayla ilgili olarak ordu ve güvenlik birimlerinden uzman ekiplerin inceleme başlattığı aktarıldı.

İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü bir ortamda, Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, cuma günü de ülkenin çeşitli bölgelerinde "hava kökenli cisimlerin" düştüğünü bildirmiş, ancak o olaylarda can kaybı yaşanmadığını duyurmuştu.

Müdürlük ayrıca, herhangi bir füze veya insansız hava aracının (İHA) Ürdün hava sahasına girmesi halinde sirenlerin devreye alınacağını ve halkın bu durumda evlerinde kalması gerektiğini belirterek ilk kez bu yönde bir uygulamaya gidileceğini duyurmuştu.

Ürdün ordusu da aynı gün yayımladığı açıklamada, ülke hava sahasına giren bazı füze ve İHA’ların etkisiz hale getirildiğini, hiçbir koşulda Ürdün hava sahasının ihlaline izin verilmeyeceğini ve ülkenin çatışma alanına dönüştürülmesine müsaade edilmeyeceğini vurgulamıştı.

Ordu, bu müdahalenin, söz konusu cisimlerin yerleşim alanlarına düşerek can kaybına yol açma ihtimaline karşı alınmış bir önlem olduğunu kaydetmişti.

İsrail’in İran’a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı, yüzlerce kişi ise yaralandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişi öldü, 172 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail’i kınadı.

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