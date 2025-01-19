Dolar
35.46
Euro
36.43
Altın
2,702.92
ETH/USDT
3,140.00
BTC/USDT
104,662.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Ole Gunnar Solskjaer için Tüpraş Stadı’nda imza töreni düzenleniyor.
logo
Dünya

UNRWA'nın 4 bin tır dolusu insani yardımı, Gazze'ye girmek için hazır bekliyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 4 bin tır dolusu insani yardımı Gazze Şeridi'ne girmek için hazır bekliyor.

Faruk Hanedar  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
UNRWA'nın 4 bin tır dolusu insani yardımı, Gazze'ye girmek için hazır bekliyor

Sderot

UNRWA'dan yapılan açıklamada, Gazze'ye girmek için bekleyen tırların yarısının gıda ve un taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin yardım konvoylarına yönelik saldırıların ateşkes sonrasında yardımlar girmeye başlayınca azalacağını söylediği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Kurum: Emlak Katılım Bankası-Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kentsel dönüşüme katkı sağlayacak
Milli hava trafik kontrolörü eğitim simülatörü üçlü pist operasyonları için hazır
Hiç gitmediği Havza'da kesilen trafik cezası mahkemece iptal edildi
Gümrükler Muhafaza ekipleri 2025'in ilk 15 gününde 1,5 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi

Benzer haberler

Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

Gazzeliler ateşkesin yürürlüğe girmesini büyük sevinçle karşıladı

UNRWA'nın 4 bin tır dolusu insani yardımı, Gazze'ye girmek için hazır bekliyor

AB Komisyonu üyesi Lahbib, uluslararası toplumun UNRWA'yı desteklemesi gerektiğini belirtti

AB Komisyonu üyesi Lahbib, uluslararası toplumun UNRWA'yı desteklemesi gerektiğini belirtti
Gazze’de ateşkes başladı

Gazze’de ateşkes başladı
Trump'tan Gazze'de ateşkesin devamının sağlanacağı mesajı

Trump'tan Gazze'de ateşkesin devamının sağlanacağı mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet