Euro
6.37
Dolar
5.77
BIST 100
100,605.00
Altın
1,488.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

UNRWA'dan 'Filistinli mülteciler meselesi yok edilmek isteniyor' açıklaması

UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl: "Bazıları Filistinli mülteciler meselesini ortadan kaldırmaya çalışıyor." dedi.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Said İbicioğlu   | 10.09.2019
UNRWA'dan 'Filistinli mülteciler meselesi yok edilmek isteniyor' açıklaması

Kahire

Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, Filistinli mülteciler konusunun meşruiyetine son vermek için kurumun daha önce görülmemiş baskılara maruz kaldığını söyledi.

Mısır resmi haber ajansına göre, Kahire'deki Arap Birliği Dışişleri Bakanları 152'nci Olağan Oturumunda konuşan Krahenbühl, Filistinli mülteciler konusunun meşruiyetine son vermek için bir kampanya başlatıldığını ve UNRWA'nın daha önce görülmemiş baskılara maruz kaldığını belirtti.

"Daha önce hiçbir insani kurumun böyle şiddetli şekilde hedef alındığına ve mültecilerin haklarının tamamen inkar edildiğine şahit olmadık. Bazıları Filistinli mülteciler meselesini ortadan kaldırmaya çalışıyor." diyen Krahenbühl, "Yapılan bu saldırılar, iki devletli çözüm fikrini ve Arap barış girişimini yok etmeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra ABD'nin UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Hollanda ve İsviçre de UNRWA'da "görevi kötüye kullanma" yönünde son dönemde ortaya atılan iddiaların ardından 31 Temmuz'da söz konusu kuruluşa yönelik finansal yardımları askıya almıştı.

Birleşmiş Milletler ise 1 Ağustos'ta iddialara ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

UNRWA, Filistinli mültecilere yardım amacıyla 1949'da kuruldu. UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor. Batı Şeria, Suriye ve Lübnan'da da Filistinli mülteciler bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sürdürülebilir bir Sıfır Atık Projesi için neler gerekli?
Belçika’da Müslümanlara okul yasağı
ABD-Taliban uzlaşması devam eder mi?
Batı medyasının yüzyıllardır değişmeyen Türkiye algısı
Sisi rejimi Mübarek dönemini aratıyor

Benzer haberler

UNRWA'dan 'Filistinli mülteciler meselesi yok edilmek isteniyor' açıklaması

UNRWA'dan 'Filistinli mülteciler meselesi yok edilmek isteniyor' açıklaması

Netanyahu Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin ilhakı vaadini yineledi

Gazze'de İsrail'e ait bir İHA düşürüldü

İsrail güçleri gece baskınlarını sürdürüyor

İsrail güçleri gece baskınlarını sürdürüyor
'İsrail son 6 ayda Gazze'de 30 gazeteciyi yaraladı'

'İsrail son 6 ayda Gazze'de 30 gazeteciyi yaraladı'
İsrail mahkemesinden Filistinli şehit cenazelerine ilişkin 'skandal' karar

İsrail mahkemesinden Filistinli şehit cenazelerine ilişkin 'skandal' karar