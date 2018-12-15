UNRWA Sözcüsü Sami Muşaşa, 70 yıldır zor şartlar altında yaşayan Filistinli mülteciler için 2018 yılının çok zor geçtiğini belirtti.

ANKARA

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Sözcüsü Sami Muşaşa, 70 yıldır zor şartlar altında yaşayan Filistinli mülteciler için 2018 yılının çok zor geçtiğini söyledi.

Arabic 21 sitesine konuşan Sözcü Muşaşa, Filistinlilerin durumunu ve UNRWA'nın ekonomik sorunlarını değerlendirdi.

Muşaşa, "2018 mülteciler için birçok sorunu beraberinde getirdi. Ayrıca binlerce Filistinli genç, Gazze'deki protestolarda ciddi şekilde yaralandı veya yaşamını yitirdi." dedi.

Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişinin ablukanın etkisi altında yaşamaya çalıştığını ifade eden Muşaşa, Batı Şeria'da da yüzlerce Filistinlinin evlerinin yıkılışına tanık olduğunu ya da göçe zorlandığını belirtti.

"UNRWA, tarihindeki en büyük krizle yüz yüze geldi." ifadelerini kullanan Muşaşa, Filistinli mültecilerden yoksulluk sınırının altına düşenlerin her yıl arttığına dikkati çekti.

UNRWA'nın desteğinin mülteciler için hayati olduğunu vurgulayan Muşaşa, mali krizin devam etmesinin, UNRWA'nın hizmetlerini tehlikeye sokacağını, söz konusu durumun da Ortadoğu gibi istikrarın bulunmadığı bir bölgede mültecilerin hayatı, hakları ve onurlarını tehdit edeceğini kaydetti.

UNRWA'nın bu yıla 446 milyon dolar bütçe açığıyla başladığını hatırlatan Muşaşa, krize yenik düşmemek için ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini kaydetti.

Muşaşa, yoğun çabalar, ortaklar ve üye ülkelerden aldıkları destekle kuruluşun bütçe açığını 21 milyon dolara indirdiklerini belirterek, bunun UNRWA'yı kapatmak isteyenlere açık bir mesaj olduğunu dile getirdi.

ABD'nin Ağustos ayında aldığı yardımları durdurma kararının ardından UNRWA'nın izlediği yola ilişkin konuşan Muşaşa, UNRWA'nin kesilen yardımları uluslararası fonlar, özel sektör, İslami bağışlar ve yeni donörlerle telafi etme yoluna gittiğini ifade etti.

ABD'nin yardımları durdurma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin, UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

ABD yönetimi 2018 başında UNRWA'ya sağladığı desteğin büyük bölümünü askıya almıştı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Washington, UNRWA'ya 365 milyon dolarlık yardım yapıyordu.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

Muhabir: Çağrı Koşak, Hacer Başer