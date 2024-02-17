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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA: İsrail, UNRWA'yı yok etmek için geniş çaplı kampanya yürütüyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in UNRWA'yı yok etme kampanyası yürüttüğünü belirterek, "Bu, uzun vadeli siyasi bir hedef" dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
UNRWA: İsrail, UNRWA'yı yok etmek için geniş çaplı kampanya yürütüyor

Cenevre

İsviçre'nin en büyük yayın grubu Tamedia'ya açıklamada bulunan Lazzarini, kendisine yönelik istifa çağrılarının İsrail'in baskısı sonucu yapıldığını vurguladı.

Lazzarini, "Halihazırda İsrail'in UNRWA'yı yok etmeyi amaçlayan geniş çaplı ve güçlü bir kampanyasıyla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

İsrail'in UNRWA'yı hedef almasına ilişkin Lazzarini, "Bu, uzun vadeli siyasi bir hedef çünkü kuruluş ortadan kalkarsa Filistinli mültecilerin statüsünün ve böylece geri dönme haklarının da ortadan kalkacağına inanıyor. Bunun arkasında çok daha büyük bir siyasi amaç var." dedi.

Lazzarini, İsrail'in UNRWA karşıtı eylemlerine dikkati çekerek, İsrail Meclisinin yardım kuruluşunun vergiden muaf tutulmasını içeren kararı iptal etme girişimini ve Aşdod Limanı'ndaki üstlenici firmalara UNRWA'ya belirli gıda teslimatlarını durdurma talimatı verdiğini anımsattı.

UNRWA Genel Komiseri, Ajansa karşı tüm bu taleplerin Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetten geldiğinin altını çizdi.

Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 150 UNRWA tesisinin vurulduğuna işaret etti.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

İsrail, UNRWA'nın operasyonlarının tamamen sonlandırılmasını ve bölgeden ayrılmasını istiyor.

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