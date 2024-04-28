UNRWA Genel Komiseri: (Gazze'de) Sıcaktan dolayı en az iki çocuğun öldüğü yönünde haberler aldık
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de sıcaklar nedeniyle en az iki çocuğun öldüğü yönünde haberler aldıklarını belirtti.
Ankara
UNRWA’nın X sosyal medya hesabından İsrail saldırıları altındaki Gazze’de yaşanan insani duruma ilişkin yapılan açıklamada, en yüksek bedeli çocukların ödediği ifade edilerek, hemen ateşkes çağrısında bulunuldu.
- Gazze'de İsrail saldırısı sonucu son 24 saatte 66 Filistinli hayatını kaybetti
- ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri, müdahalelere rağmen sürüyor
- Refah'taki Filistinliden ABD'deki üniversite öğrencilerine teşekkür: "Mesaj ulaştı"
- Avrupa'da Filistin halkına destek için yürüyüşler düzenlendi
- Filistin destekçileri, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'ni protesto etti
- İsrailliler esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası için yine sokaklara indi
- İsrail basınına göre, Netanyahu, UCM'nin kendisi hakkında çıkarabileceği tutuklama emri konusunda "çok gergin"
- Filistinli gençler, İsrail'in karanlığa gömdüğü Gazze sokaklarını güneş enerjisiyle aydınlatıyor
Açıklamada, yerinden edilmiş Gazzelilerin günde ortalama yalnızca bir litre suya erişebildikleri, bu miktarın Sphere Standards tarafından belirlenen günlük asgari 15 litre suya erişim hakkının çok altında olduğu vurgulandı.
Artan sıcaklar nedeniyle Gazze’deki insani koşulların daha da kötüleştiğinin altı çizilen açıklamada, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'nin görüşlerine yer verildi.
Lazzarini, "Sıcaktan dolayı en az iki çocuğun öldüğü yönünde haberler aldık. Dayanılacak daha ne var?: Ölüm, açlık, hastalık, yerinden edilme, sera benzeri yapılarda kavurucu sıcakta yaşamak." ifadelerini kullandı.
Gazze'deki Hükümet Basın Ofisinin Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine, "İsrail, şu ana kadar 14 bin 800'ü çocuk olmak üzere 34 binden fazla Filistinliyi öldürdü. Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırım hala devam ediyor." açıklamasında bulunmuştu.
Gazze'deki hükümete bağlı Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 388 Filistinli öldürülmüş, 77 bin 437 kişi yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.