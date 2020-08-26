Euro
8.76
Dolar
7.41
BIST 100
1,092.16
Altın
1,928.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

UNRWA Gazze'deki hizmetlerine geçici olarak ara verdi

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze'deki hizmetlerine geçici bir süreliğine ara verdiğini duyurdu.

Gülşen Topçu   | 26.08.2020
UNRWA Gazze'deki hizmetlerine geçici olarak ara verdi

Gazze

Gazze içinde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülmesi ve yerel makamların 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etmesi üzerine Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla verilen hizmetlerin geçici süreliğine durdurulduğunun belirtildiği açıklamada, temel sağlık hizmetlerinin bu kapsamın dışında tutulacağı belirtildi.

Açıklamada, UNRWA'ya bağlı çevre sağlığı ekiplerinin geçici bir süreliğine görevlerini yerine getiremeyeceği aktarıldı ve bu nedenle halka Gazze'deki mülteci kamplarını temiz tutmaları çağrısı yapıldı.

AA muhabirine konuşan UNRWA Gazze Basın Danışmanı Adnan Ebu Hasene ise yaptığı açıklamada Eğitim Bakanlığı'nın talimatı üzerine UNRWA'ya bağlı tüm okulların kapatıldığını ve gıda yardımlarının da geçici süreliğine durdurulduğunu ifade etti.

Bir sonraki emre kadar UNRWA'ya bağlı sağlık merkezlerinde uzaktan temel sağlık hizmeti verileceğini kaydeden Hasene, bulaşıcı hastalığı bulunmayan hastalara ilaçlarının ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alınacağını dile getirdi.

Gazze içinde 2 yeni vaka daha görüldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'nde 2 Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, hastanede gerekli karantina önlemlerinin alındığı ifade edildi.

Son vakalarla birlikte sınır kapılarında yurt dışından gelenler için kurulan karantina merkezlerindeki kişilerin dışında Gazze içinde görülen vaka sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Bakanlığın verilerine göre, söz konusu 6 kişi ile birlikte toplam vaka sayısı 116'ya yükseldi, iyileşen hasta sayısı da 72 oldu.

Gazze Hükümeti Basın Ofisi Müdürü Selame Maruf dün, karantina merkezlerindeki kişiler dışında da Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kararı aldıklarını açıklamıştı.

Gazze'de salgın önlemleri kapsamında bölgeye giriş yapanlar sınır kapılarında kurulan karantina merkezlerinde 21 gün karantina altında tutuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 hastası göçmenler gözaltı merkezlerinde tek kişilik hücrelere kapatıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sakarya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama
Münih'te artan Kovid-19 vakalarına karşı alkol yasağı uygulaması

Benzer haberler

UNRWA Gazze'deki hizmetlerine geçici olarak ara verdi

UNRWA Gazze'deki hizmetlerine geçici olarak ara verdi

ABD'de Kovid-19 hastası göçmenler gözaltı merkezlerinde tek kişilik hücrelere kapatıldı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek

14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek