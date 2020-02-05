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Dünya

UNRWA Filistinli mülteciler için 270 milyon dolarlık yardım talep etti

Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu, Suriye krizinden etkilenen Filistinli mülteciler için 270 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.

Wassım Samıh Seıfeddıne,Gülşen Topçu   | 05.02.2020
UNRWA Filistinli mülteciler için 270 milyon dolarlık yardım talep etti

Beyrut

Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Lübnan Direktörü Claudio Cordone başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'daki mali krizin herkesi etkilediğini, bu durumun Filistinli mültecileri UNRWA'ya daha bağımlı hale getirdiğini söyledi.

UNRWA'ya destek verilmesinin Suriye'deki siyasi çözümün alternatifi olmadığını belirten Cordone, siyasi çözümün gerçekleşmesini beklerken Filistinli mültecilerin daha onurlu bir yaşam sürmesini sağlamanın gerekli olduğunu vurguladı.

Cordone, talep edilen 270 milyon doların Suriye'deki savaştan zarar gören 438 bin, Lübnan'a göç eden 28 bin ve Ürdün'de bulunan 17 bin Filistinli mültecinin insani ihtiyaçlarını gidermek için kullanılacağını ifade etti.

UNRWA Suriye Direktörü Michael Abi Amania ise Suriye'de yaşanan savaşın mültecilerin yüzde 40'ını etkilediğine işaret etti.

UNRWA Genel Komiseri Christian Saunders, 31 Ocak'ta BM Cenevre Ofisi'nde UNRWA'nın 2020 ihtiyaçları ve beklentilerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu genelindeki 5,6 milyon Filistinli mültecinin temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası topluma 1,4 milyar dolar yardım çağrısında bulunmuştu. Saunders, ayrıca ABD'nin 2018'de UNWRA'ya yardımını kesmesi nedeniyle 360 milyon dolar kayıpları olduğunu açıklamıştı.

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