Dolar
32.27
Euro
34.70
Altın
2,314.09
ETH/USDT
3,048.50
BTC/USDT
63,020.00
BIST 100
10,336.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’de İsrailli bir grup, Savunma Bakanlığı önünde hükümetin ateşkes imzalaması talebiyle protesto gösterisi düzenliyor
logo
Dünya

UNODC: Sahel'de uyuşturucu ticareti bölge istikrarını olumsuz etkiliyor

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Sahel bölgesindeki uyuşturucu ticaretinin bölge ülkelerinin istikrarını olumsuz etkilediği uyarısını yaptı.

Gökhan Kavak  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
UNODC: Sahel'de uyuşturucu ticareti bölge istikrarını olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Fadi Cisse/AA

İstanbul

UNODC Batı ve Orta Afrika Bölge Temsilcisi Amado Philip de Andres tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sahel ülkelerindeki uyuşturucu ticaretine dikkat çekildi.

Yolsuzluk, kara para aklama ve güvenlik sorunlarının uyuşturucu kaçakçılığının önünü açtığı ifade edilen açıklamada, Batı Afrika ve Sahel bölgesinde artan uyuşturucu akışına vurgu yapılarak bu durumun bölgede barışı ve istikrarı baltaladığı belirtildi.

Silahlı grupların güç kazanmak amacıyla uyuşturucu ticareti yaptığı kaydedilen açıklamada, bu grupların yasadışı pazarlarını genişletmek için nüfus artışından yararlandığı ve bu durumun halk sağlığını olumsuz etkilediğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Uyuşturucu kaçakçılığı Sahel bölgesinde köklü bir yapıya sahip. Hem yerel hem de küresel olarak zararlı sonuçlar doğuruyor. Sahel'deki uyuşturucu kaçakçılığı, halk sağlığını tehlikeye atarken güvenliği, ekonomik kalkınmayı ve hukukun üstünlüğünü engellemeye devam ediyor." denildi.

Uyuşturucu ticaretinin Burkina Faso, Çad, Mali, Moritanya ve Nijer gibi bazı Sahel ülkelerinde yaygın olduğu ve ele geçirilen uyuşturucu miktarının son yıllarda arttığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile es-Sabah görüşmesinde ekonomik ilişkiler ve İsrail'in Gazze saldırıları ele alındı
Düzce'de gal arısıyla mücadele için doğaya 3 bin "torymus sinensis" böceği salındı
Hakkari'de mayıs ayında da karla mücadele devam ediyor
Türkiye ile Kuveyt arasında 6 anlaşma imzalandı
Şırnak'ta kar yağışı

Benzer haberler

UNODC: Sahel'de uyuşturucu ticareti bölge istikrarını olumsuz etkiliyor

UNODC: Sahel'de uyuşturucu ticareti bölge istikrarını olumsuz etkiliyor

Güney Afrika'dan, Gazze'ye insani yardım taşıyacak Özgürlük Filosuna destek açıklaması

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Kayonga, ülkesinin Türkiye ile işbirliğini artırmak istiyor

Afrika'dan gelen çöl tozuna karşı maske önerisi

Afrika'dan gelen çöl tozuna karşı maske önerisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet