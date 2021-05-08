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Dünya

Ünlü rock grubu Pink Floyd'un solisti Waters, Mescid-i Aksa baskını nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi

Pink Floyd'un solisti Waters işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin Yahudi yerleşimciler tarafından zorla evlerinden çıkarılmasını eleştirdi, İsrail'i "Apartheid (ırkçı, ayrımcı) devlet" olarak niteledi.

Bilal Acar   | 08.05.2021
Ünlü rock grubu Pink Floyd'un solisti Waters, Mescid-i Aksa baskını nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi

Londra

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters, Mescid-i Aksa baskınına tepkiler sürerken Twitter hesabından, "İsrail bir apartheid devlettir. Şeyh Cerrah'ta yaşanan soykırımsal evden çıkarmalara bakın" başlığıyla görüntülü bir paylaşımda bulundu.

Görüntüde, Güney Amerika'nın farklı ülkelerinde yaşayan arkadaşlarından mesaj aldığını anlatan Waters, onların kendisine Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah'a gideceklerini söylediğini aktardı.

Waters, "İsrail'i her koşulda destekliyorum" şeklinde açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden'a seslenerek, "İnsanların, evlerinden soykırım gibi çıkarılmasına destek oluyorsunuz. Sen nasıl hissederdin Joe Biden? Evinde oturuyorsun, orası senin evin, ailenle yüzyıllardır yaşadığınız yer ve bazı pislikler onu alıp gidiyor." sözleriyle eleştirdi.

Ünlü İngiliz solist Waters, "Burası bizim. Ben sekülerim. Evini senden alıyorum. Ne yapacağın umurumda değil. Öl. Hem bu en iyisi olurdu. Yani inanamıyorum. Bu (yaklaşım) beni sinirlendiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem'in, birkaç ay önce İsrail'i "Apartheid devlet" olarak ilan ettiğini kaydeden Waters, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün, B'Tselem'in izinden gitmesine çok sevindiğini aktardı.

Waters, Güney Afrika'nın, apartheid yönetimindeyken kriket müsabakalarından çıkarıldığını hatırlatarak, UEFA ve FIFA'ya İsrail'i müsabakalara almaması çağrısında da bulundu.

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