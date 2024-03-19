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Dünya

Unilever, maliyet tasarrufu için yeni yapılanma sürecinde 7 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

İngiliz şirket, maliyet azaltma programının bir parçası olarak, dondurma üretimi birimini ayrı bir şirkete dönüştürmeyi de planlıyor.

Bahattin Gönültaş  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Unilever, maliyet tasarrufu için yeni yapılanma sürecinde 7 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

Berlin

Merkezi İngiltere'de bulunan Unilever, dünya genelinde ağırlıkla ofis bazlı olmak üzere 7 bin 500 kişinin işine son vereceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, gelecek 3 yıl içinde yaklaşık 800 milyon avro tutarında maliyet tasarrufu sağlamasına yönelik yeni bir yapılanma programı başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Önerilen değişikliklerin dünya genelinde ağırlıklı olarak ofis bazlı yaklaşık 7 bin 500 pozisyonu etkilemesi bekleniyor. Yeniden yapılandırma maliyetlerinin gelecek 3 yıl boyunca cironun yaklaşık yüzde 1,2'sini oluşturması bekleniyor." ifadesine yer verildi.

Unilever, maliyet azaltma programının bir parçası olarak, dondurma üretimi birimini ayrı bir şirkete dönüştürmeyi de planlıyor.

Şirket, "Langnese", "Magnum" ve "Ben & Jerry's" gibi markalara ev sahipliği yapan dondurma biriminin bağımsız bir şirkete dönüştürülmesinin 2025'in sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

Unilever'in dünya genelinde 128 binden fazla çalışanı bulunuyor. İngiliz şirketin hisseleri, planın duyurulmasının ardından Londra borsasında yüzde 6'ya kadar yükseldi.


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