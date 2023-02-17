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Milli Eğitim Bakanı Özer ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Çubuk GSB Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları'nda kalan depremzedeleri ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunuyor
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Dünya

UNICEF'in "İyi Niyet Elçisi" Priyanka Chopra, depremzedeler için yardım çağrısında bulundu

Hint asıllı İngiliz oyuncu Priyanka Chopra, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım çağrısında bulundu.

Salih Şeref   | 17.02.2023
UNICEF'in "İyi Niyet Elçisi" Priyanka Chopra, depremzedeler için yardım çağrısında bulundu

İstanbul

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) "İyi Niyet Elçisi" sanatçı, kurumun resmi instagram hesabında yayınlanan videoda, "Bu acil bir durum çağrısıdır. Türkiye ve Suriye'deki çocuklar ve ailelerin hemen şimdi yardımımıza ihtiyacı var. Bu insanların gidecek bir yeri yok ve acil olarak tıbbi malzeme, çadır, içilebilir su, yiyecek ve hijyen malzemelerine ihtiyaç var. Bölgede bulunan UNICEF, depremzedelere yardımcı oluyor ve yardımlarınızla daha fazla insana ulaşmamız mümkün. Hadi bir araya gelerek yardım edelim." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu daha önce de kişisel sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulunmuştu.

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