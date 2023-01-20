UNFPA, Ukrayna'da "gezici kliniklerle" kadınların sağlıklı doğum yapabilmesini sağlıyor
BM Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Florence Bauer, "(Ukrayna’da) Kadınların kelimenin tam anlamıyla dışarıda bir tür minibüste doğum yapabileceği, savaşın durumuna göre hareket edebilen gezici kliniklerimiz var." dedi.
Ankara
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Florence Bauer, UNFPA'nın Ukrayna'daki savaşın ilk gününden itibaren özellikle kadın ve kız çocuklarına hayat kurtarıcı hizmetler sunmak için sahada bulunduğunu belirterek "(Ukrayna'da) Kadınların kelimenin tam anlamıyla dışarıda bir tür minibüste doğum yapabileceği, savaşın durumuna göre hareket edebilen gezici kliniklerimiz var." dedi.
Ukrayna ve Türkiye de dahil olmak üzere 17 ülkenin bölge direktörlüğünü yürüten Bauer, Ankara'daki temaslarına ve Ukrayna savaşına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
UNFPA'nın Türkiye ve bölgedeki önceliklerine ve hedeflerine değinen Bauer, UNFPA'nın 50 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de bulunduğunu söyledi.
Bauer, UNFPA'nın en büyük hedefinin özellikle "kadın haklarının geliştirilmesi için çalışmak" olduğunu belirterek UNFPA'nın küresel düzeyde üzerinde çalıştığı üç büyük hedefin, gebelikte anne ölümlerini ve kadına yönelik şiddeti sıfıra indirmek ve kadınların aile planlamasına erişiminin sağlanmasını amaçlamak olduğunu dile getirdi.
UNFPA'nın Türkiye ile 50 yılı aşkın bir ortaklığa sahip olduğuna dikkati çeken Bauer, ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri, Dışişleri ve Sağlık bakanlıkları ile sivil toplum temsilcileri ve akademisyenlerle görüşme imkanı bulduğunu ifade etti.
Emine Erdoğan ile de kısa bir sohbet etme fırsatı bulduğunu kaydeden Bauer, ona, "Türk hükümetinin kadına yönelik şiddeti önlemek için yaptığı çalışmalardan haberdar olduğunu" söylediğini ve "kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için Türkiye'yi destekleme taahhüdünü" vurguladığını aktardı.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi
Bauer, ziyaretinin amacının her şeyden önce "Türkiye'nin çok sayıda mülteciyi ağırlaması nedeniyle takdir ve tebriklerini iletmek" olduğunu belirterek "Özellikle temel hedeflerimizden biri olan kadına yönelik şiddetin azaltılması ve önlenmesi konusunda Türkiye'nin yaptığı çalışmaları görmekten memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.
Öte yandan Sağlık Bakanlığıyla üreme sağlığı üzerinde çalışmaya, anne ölümlerini azaltmaya ve doğum kontrolüne erişimi içeren aile planlamasının önemi hakkında görüştüklerini ifade eden Bauer, anne ölümlerinin azaltılması gibi bazı alanlarda Türkiye'nin bölgede üstlenebileceği rolü değerlendirdiklerini vurguladı.
Ukrayna'da "gezici kliniklerle" kadınların sağlıklı doğum yapabilmesi sağlanıyor
Bauer, her savaşta olduğu gibi Ukrayna'daki savaştan, özellikle kadınlar ve kızların çok etkilendiğini belirtti. Bauer şunları kaydetti:
"Bu nedenle UNFPA, savaşın ilk gününden itibaren, özellikle kadın ve kız çocuklarına hayat kurtarıcı hizmetler sunmak için sahada bulunuyor. Buna, örneğin, kadınların güvenli bir şekilde doğum yapmaya devam edebilmesinin sağlanması da dahil. Çünkü elbette kadınlar hamile kalmaya devam ediyor ve zor şartlara rağmen en iyi durumda doğum yapabilmek için tüm tıbbi desteği almaları gerekiyor. Mobil ekiplerimiz var. Kadınların kelimenin tam anlamıyla dışarıda bir tür minibüste doğum yapabileceği, savaşın durumuna göre hareket edebilen gezici kliniklerimiz var."
Ukrayna'da kadına yönelik şiddeti önleyen ve özellikle şiddet mağduru olan kadınlara psikolojik destek sağlayan çok sayıda mobil ekiplerin olduğunu belirten Bauer, ayrıca kadınlar ve kız çocukları için iş fırsatlarını da desteklediklerini söyledi.
"(Ukrayna'da) Devasa bir insani yardım operasyonumuz var"
Bauer, "Bu nedenle, diğer BM ortakları ve diğer aktörlerle koordineli olarak yürütülen, hayat kurtarıcı devasa bir insani yardım operasyonumuz var." değerlendirmesini yaptı.
Moldova gibi komşu ülkelerde de çalıştıklarını kaydeden Bauer, bu ülkeleri Ukrayna'dan gelen kadınlara üreme sağlığı, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve aile planlamasına erişim konularında farklı hizmetler sunmalarına yardımcı olmak için desteklediklerini söyledi.
Ukrayna savaşı nedeniyle başlayan göç dalgasının, Avrupa nüfusunu nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Bauer, bu durumun savaşın seyriyle bağlantılı olduğu yanıtını verdi.
Bauer, savaştan etkilenenlere insani hizmet sunmanın temel olduğuna dikkati çekerek Ukrayna'da barışın mümkün olduğunca hızlı şekilde yeniden tesis edilmesini umduklarını belirtti.
UNFPA Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Bauer, "Karşı karşıya olduğumuz bu çok korkunç duruma rağmen çalışmaya ve kadınların, kız çocuklarının ve ayrıca savunmasız nüfusun ihtiyaç duydukları hizmetleri almalarını sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.