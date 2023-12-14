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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNESCO'dan İsrail saldırısında hayatını kaybeden AA kameramanı için şeffaf soruşturma çağrısı

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, gazetecilerin korunmasının uluslararası hukukun gerekliliklerinden biri olduğunu vurgulayarak AA kameramanı es-Savvaf'ın öldürülmesiyle ilgili tam ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını istedi

Şeyma Uzundere  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
UNESCO'dan İsrail saldırısında hayatını kaybeden AA kameramanı için şeffaf soruşturma çağrısı

Ankara

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay, Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybetmesiyle ilgili "tam ve şeffaf bir soruşturma yapılması" çağrısında bulundu.

UNESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın 1 Aralık'ta görev yaparken Gazze'ye yönelik bir hava saldırısında hayatını kaybettiği hatırlatıldı ve UNESCO'nun küresel farkındalığı artırarak, kapasite inşa ederek ve BM Gazetecilerin Güvenliği Eylem PlanIı'nın uygulanmasıyla ilgili koordinasyon çerçevesinde gazetecilerin güvenliğini teşvik ettiği vurgulandı.

Açıklamada, UNESCO Genel Direktörü Azoulay'ın değerlendirmelerine de yer verildi.

Es-Savvaf'ın Gazze'ye yönelik hava saldırısında hayatını kaybetmesinden "esef duyduğunu" belirten Azoulay, siviller gibi gazetecilerin de korunmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2222/2015 sayılı kararı dahil uluslararası hukuktan kaynaklanan bir yükümlülük olduğunu hatırlattı.

UNESCO Genel Direktörü Azoulay "Bu trajedinin (AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın Gazze'ye yönelik hava saldırısında hayatını kaybetmesi) koşullarının ortaya çıkarılması için tam ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden basın mensubu sayısının 89 olduğunu bildirmişti.

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