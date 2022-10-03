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Dünya

UNAMA: Kabil'de eğitim merkezine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 53'e yükseldi

BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), cuma günü Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-e Berçi Mahallesi'nde bulunan Kac Eğitim Merkezinde düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e yükseldiğini bildirdi.

Bilal Güler   | 03.10.2022
UNAMA: Kabil'de eğitim merkezine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 53'e yükseldi

Kabil

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), cuma günü Kabil'in batısında, Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-e Berçi Mahallesi'nde bulunan Kac Eğitim Merkezinde düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e yükseldiğini bildirdi.

UNAMA kurumsal Twitter hesabından yapılan açıklamada, UNAMA'ya bağlı insan hakları ekiplerinin araştırmaları sonucu olayda yaşamını yitirenlerin sayısının 53'e, yaralı sayısının 110'a yükseldiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Kesin ve net veriler üzerinde çalışmaların devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, hayatını kaybedenlerin en az 46'sını genç kızların oluşturduğu ifade edildi.

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı ise son açıklamasında ölü sayısının 25 olduğunu duyurmuştu.

En kanlı saldırılarda Şii Hazaralar hedef alındı

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından ülkede birçok vilayette bombalı saldırılar düzenlendi. En kanlı saldırılarda ise Afganistan'ın yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Şii Hazaralar hedef alındı. Bu saldırılarda yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Kabil'in batısında ise ağırlıklı olarak Hazara Şiileri yaşıyor. Daha önce de aynı bölgede düzenlenen benzer saldırılar terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilmişti. Ancak bu saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Söz konusu saldırıda hayatını kaybedenler, Şii Hazara etnik grubuna mensup, büyük çoğunluğunu üniversite sınavına hazırlanan genç kızlar oluşturuyor. Yüzlerce öğrenci, üniversite sınavına yönelik deneme sınavına girmek için toplanmıştı.

Cuma günkü saldırının ardından olay, ulusal ve uluslararası toplumdan büyük tepki çekti. Tepkilerde, Taliban'ın Şiilere yönelik güvenlik önlemlerini artırması gerektiği vurgulandı.

Yine, Kabil, Herat, Mezar-ı Şerif gibi Afganistan'ın önemli şehirlerinde toplanan kadınlar saldırıyı protesto ederek, Taliban'ın güvenlik önlemlerini artırmasını istemişti.


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