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Dünya, Libya

UMH'ye bağlı Libya Parlamentosu Hafter tarafıyla yapılan siyasi görüşmelere katılmayacak

UMH'ye bağlı Libya Parlamentosu, Cenevre'de Hafter tarafıyla yapılan siyasi görüşmelere katılmayacağını açıkladı.

Aydoğan Kalabalık   | 24.02.2020
UMH'ye bağlı Libya Parlamentosu Hafter tarafıyla yapılan siyasi görüşmelere katılmayacak

Trablus

UMH'ye bağlı Libya Parlamentosu, Cenevre'de Hafter tarafıyla yapılan siyasi görüşmelere katılmayacağını açıkladı.

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