UMH Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti Trablus'un güneyindeki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı.
Trablus
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı birlikler, General Halife Hafter'i destekleyen çok uluslu güçlerin mevzilerini hedef aldı.
UMH'nın yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu komutanlarından Tümgeneral Ahmed Ebuşahme yaptığı yazılı açıklamada, hükümet güçlerinin, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde yer alan El-Yermuk cephesinde Hafter'i destekleyen çok uluslu güçleri topçu ateşiyle hedef aldığını bildirdi.
Açıklamada, mevzilerdeki zayiata ilişkin ise bilgi verilmedi.
Öte yandan Ulusal Mutabakat Hükümeti Trablus'un güneyindeki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı.
UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin birkaç gün önce kaybedilen El-Yermuk ve Ayn Zara bölgelerini yeniden ele geçirdiğini ifade etti. Mecei, Hafter güçlerinin tüm uğraşlarına rağmen hükümet güçlerinin saflarını yaramadığını belirtti.
UMH'nın yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu komutanlarından Tümgeneral Ahmed Ebuşahme daha önce yaptığı yazılı açıklamada, hükümet güçlerinin, El-Yermuk bölgesinde Hafter'i destekleyen çok uluslu güçleri topçu ateşiyle hedef aldığını bildirmişti.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.