Euro
6.46
Dolar
5.81
BIST 100
110,476.60
Altın
1,475.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

UMH Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti Trablus'un güneyindeki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı.

Gülşen Topçu   | 14.12.2019
UMH Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı

Trablus

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı birlikler, General Halife Hafter'i destekleyen çok uluslu güçlerin mevzilerini hedef aldı.

UMH'nın yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu komutanlarından Tümgeneral Ahmed Ebuşahme yaptığı yazılı açıklamada, hükümet güçlerinin, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde yer alan El-Yermuk cephesinde Hafter'i destekleyen çok uluslu güçleri topçu ateşiyle hedef aldığını bildirdi. 

Açıklamada, mevzilerdeki zayiata ilişkin ise bilgi verilmedi. 

Öte yandan Ulusal Mutabakat Hükümeti Trablus'un güneyindeki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı. 

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin birkaç gün önce kaybedilen El-Yermuk ve Ayn Zara bölgelerini yeniden ele geçirdiğini ifade etti. Mecei, Hafter güçlerinin tüm uğraşlarına rağmen hükümet güçlerinin saflarını yaramadığını belirtti.

UMH'nın yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu komutanlarından Tümgeneral Ahmed Ebuşahme daha önce yaptığı yazılı açıklamada, hükümet güçlerinin, El-Yermuk bölgesinde Hafter'i destekleyen çok uluslu güçleri topçu ateşiyle hedef aldığını bildirmişti. 

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO’nun yeni meşruiyet kaynağı Çin mi?
Irak’ta belirsizliğin temel parametreleri
Suriye Anayasa Komitesi ikinci tur toplantıları ölü doğdu
TCMB 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi
Latin Amerika ve güncel sorunları

Benzer haberler

Libya ile askeri anlaşma TBMM'de

Libya ile askeri anlaşma TBMM'de

UMH Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı

Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma bölgenin 'enerjisini' artıracak

'Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri SİHA'ları yönetiyor, Ruslar da savaşı planlıyor'

'Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri SİHA'ları yönetiyor, Ruslar da savaşı planlıyor'
Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırdı

Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırdı
Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan AB'ye 'Libya mutabakatı' tepkisi

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan AB'ye 'Libya mutabakatı' tepkisi