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Dünya

UMH güçleri Trablus Havalimanı'nın büyük kısmını ele geçirdi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Uluslararası Trablus Havalimanı'nın büyük bölümünde kontrolü sağladı.

Gülşen Topçu   | 22.04.2019
UMH güçleri Trablus Havalimanı'nın büyük kısmını ele geçirdi

Trablus

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Uluslararası Trablus Havalimanı'nın büyük bölümünde kontrolü sağladı.

UMH'nin başlattığı Burkan el-Gadab operasyonunun sözcüsü Mustafa el-Mecei AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyona bağlı güçlerin bugün üç koldan havalimanına doğru ilerlediğini belirtti.

Mecei, UMH birliklerinin Halife Hafter'e bağlı güçlerle girdiği çatışmanın ardından havalimanının büyük kısmını ele geçirdiğini söyledi.

Operasyonun en büyük başarısının, nüfusu yoğun olan bölgelere füze atılmasının engellenmesi olduğuna işaret eden Mecei, Trablus'ta güvenliğin sağlanmasından sonraki aşamada Hafter güçlerinin batı bölgesinde konuşlandığı noktalara doğru ilerleyeceklerini kaydetti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında iki haftayı aşkın süredir çatışmalar yaşanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda şu ana kadar 254 kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 228'inin yaralandığını açıklamıştı.


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