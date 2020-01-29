Euro
6.56
Dolar
5.96
BIST 100
119,689.50
Altın
1,570.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

UMH birlikleri Hafter güçlerine ait silahlı araçları etkisiz hale getirdi

Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislere ait silahlı araçları etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Enes Canlı   | 29.01.2020
UMH birlikleri Hafter güçlerine ait silahlı araçları etkisiz hale getirdi Fotoğraf: Enes Canlı/AA

Trablus

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislere ait silahlı araçları etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Başkent Trablus'ta akşam saatlerinde çatışma ve patlama sesleri duyulurken, kentin güneyindeki bölgelerden ayrıca siyah dumanlar yükseldiği görüldü.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı) Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Hallatat bölgesinde Hafter güçlerine ait silahlı araçları top atışıyla etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

Medeni, siyah dumanların da bundan kaynaklandığını paylaştı.

Hafter'e bağlı milislerin, dün öğle saatlerinde Trablus'un güneyindeki bir okul yakınına düzenlediği saldırıda 9-12 yaşlarında 4 çocuk hayatını kaybetmişti.

Milislerin attığı havan mermileri, Hadba Mahallesi'ndeki bir okulun yaklaşık 100-150 metre yakınında bir evin çatısı ve sokağa olmak üzere 2 ayrı noktaya isabet etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Bosna soykırımının faillerine 'insanlık' iadesi girişimi
Barış değil Filistin'i tasfiye planı
MbS'nin imajına yeni darbe: Bezos skandalı
AB küresel güç denkleminde yerini arıyor
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları

Benzer haberler

UMH birlikleri Hafter güçlerine ait silahlı araçları etkisiz hale getirdi

UMH birlikleri Hafter güçlerine ait silahlı araçları etkisiz hale getirdi

UMH komutanından 'Suriye rejimi paralı askerleri Hafter'e destek için getirildi' iddiası

Hafter'in, Trablus'ta okul yakınına düzenlediği saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi

UMH Sözcüsü Kanunu: Sivilleri korumak için çeteleri ve paralı askerleri yenmeliyiz

UMH Sözcüsü Kanunu: Sivilleri korumak için çeteleri ve paralı askerleri yenmeliyiz
İtalya, Libya'daki ateşkes ihlallerinden endişeli

İtalya, Libya'daki ateşkes ihlallerinden endişeli

BM'den 'Hafter'e bağlı güçlerden hesap sorulsun' çağrısı

BM'den 'Hafter'e bağlı güçlerden hesap sorulsun' çağrısı