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Dünya, Koronavirüs

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu'ndan Kovid-19 sonrası için gıda krizi uyarısı

IFAD Başkanı Gilbert F. Houngbo, "Bu sağlık krizinin bir gıda krizine dönüşmemesi için hemen şimdi harekete geçmemiz gerekiyor." dedi.

Barış Seçkin   | 20.04.2020
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu'ndan Kovid-19 sonrası için gıda krizi uyarısı

Roma

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından dünyada bir gıda krizinin yaşanmaması için çağrıda bulunurken, kırsaldaki yoksullukla mücadele için 40 milyon dolarlık kaynak tahsis etti.

Roma merkezli BM kuruluşu IFAD'dan Kovid-19 salgınının etkilerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgını ve yol açtığı ekonomik durgunluğun dünyadaki zayıf halkları tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFAD Başkanı Gilbert F. Houngbo, "Bu sağlık krizinin bir gıda krizine dönüşmemesi için hemen şimdi harekete geçmemiz gerekiyor. Kovid-19’un etkileri, kırsaldaki aileleri daha derin yoksulluğa itebilir, bu da küresel refah ve istikrar için gerçek bir tehdit demektir. Acil eylemlerle, kırsaldaki insanlara daha büyük insani krizlerden kaçınmak için daha hızlı bir iyileşme programına yönelik araçlar sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.


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