Uluslararası medya kuruluşları, İsrail'den gazetecilerin Gazze'ye girişinin sağlanmasını istedi

Aralarında BBC, Reuters, CNN, Washington Post, Associated Press ve Alman Haber Ajansı DPA'nın da bulunduğu basın kuruluşlarından, İsrail'in Gazze'ye erişmek isteyen gazetecilere yönelik kısıtlamasına ilişkin açıklama yapıldı.

Sahada bulunmanın, "hayati" olduğu, gazetecilerin sivillerle doğrudan konuşmasına ve tanık oldukları olayları ilk elden aktarmasına olanak tanıdığı ifade edilen açıklamada, haber kuruluşlarının muhabirlerini çoğu zaman ciddi riskler alarak sahaya gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, gazetecilerin "İsrail için tehdit oluşturmadığı" belirtilerek, insani yardım çalışanlarının bölgeye girip çıkmasına imkan tanıyan bir mekanizmanın bulunmasına karşın bunun gazeteciler için geçerli olmaması eleştirildi.

Gazze'de yaşananları haberleştirme sorumluluğunun, neredeyse tamamının Filistinli gazetecilerin omuzlarına yüklendiği belirtilen açıklamada, Filistinli medya mensuplarının bu yükü tek başlarına taşımak zorunda kalmaması ve korunmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, basın özgürlüğünün bütün açık toplumlarda temel bir değer olduğuna işaret edilerek, "Bu gecikme artık sona ermeli. Bizi Gazze'ye alın." ifadesi kullanıldı.

Gazze'ye üç yıldır düzenlediği saldırılar nedeniyle uluslararası mahkemelerde soykırım suçuyla yargılanan İsrail, uluslararası basın mensuplarının Gazze'ye girişine izin vermiyor. İsrail ordusu, Gazze'de öldürdüğü basın mensuplarını doğrudan hedef almakla suçlanıyor.