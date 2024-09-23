Dolar
34.15
Euro
38.03
Altın
2,627.89
ETH/USDT
2,660.90
BTC/USDT
63,237.00
BIST 100
9,887.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Uluslararası kuruluşlardan New York'taki liderlere "Gazze'de insani felaketi sonlandırmaları" çağrısı

BM'nin başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komitesi (IASC), BM Genel Kurulu'nda bir araya gelecek dünya liderlerine "Gazze'deki korkunç insani acı ve felaketin sona erdirilmesi" çağrısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Uluslararası kuruluşlardan New York'taki liderlere "Gazze'de insani felaketi sonlandırmaları" çağrısı Fotoğraf: Abood Abu Salama/AA

Cenevre

IASC, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'nin yanı sıra Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, dünya liderlerinin Orta Doğu'da tansiyonun yükseldiği dönemde BM Genel Kurulu için New York'ta bir araya geleceği hatırlatılarak, "Gazze'deki korkunç insani acı ve felaketin sona ermesi talebimizi yineliyoruz." ifadesi yer aldı.

7 Ekim 2023'ten bu yana süren 11 aylık çatışmada öldürülenler de dahil her yerde masum hayatların kaybı için yas tutulduğu belirtilen açıklamada, "Derhal sürdürülebilir, acil ve koşulsuz ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Bu, sivillerin acılarına son vermenin ve hayatları kurtarmanın tek yoludur. Tüm rehineler ve keyfi olarak gözaltına alınan herkes derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalı." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, insani yardım görevlilerinin ihtiyaç sahiplerine güvenli ve engelsiz erişiminin sağlanması gerektiğine de vurgu yapılarken, artan ihtiyaçlar ve devam eden şiddet karşısında çalışmanın mümkün olmadığı kaydedildi.

Gazze'de 41 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü ve 95 bin 500'den fazlasının da yaralandığı belirtilen açıklamada, "2 milyondan fazla Filistinli, hayatta kalmak için temel ihtiyaçlar olan koruma, gıda, su, sanitasyon, barınak, sağlık hizmeti, eğitim, elektrik ve yakıttan yoksun." ifadeleri kullanıldı.

Gazzelilere yönelik kıtlık riski devam ediyor

Açıklamada, Gazzelilerin birden fazla defa güvenli olmayan yerlere gönderilmek üzere yerinden edildiğine dikkat çekilerek, Gazze'de 2,1 milyon kişinin acil gıda ve geçim yardımına ihtiyaç duyduğu, bölgede kıtlık riskinin devam ettiği vurgulandı.

Gazze'deki sağlık hizmetlerinin de yok edildiği aktarılan açıklamada, sağlık hizmetlerine yönelik 500'ü aşkın saldırının kayıtlara geçtiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da orantısız ve gereksiz güç kullanmaya devam ettiği bildirilerek, artan "yasa dışı yerleşimci şiddeti", ev yıkımları ve zorla yerinden edilmelerin ölüm ve yaralanmalara sebep olduğu kaydedildi.

Devam eden çatışmaların tüm Filistinlilerin geleceğini tehlikeye attığına dikkat çekilen açıklamada, "Mevcut durum nihai iyileşmeyi ulaşılamaz hale getiriyor." ifadesi yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan'ı kabul etti
Muş'ta şarampole devrilen minibüsteki 20 kişi yaralandı
"Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı" yapıldı
Ağrı ve Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Uluslararası kuruluşlardan New York'taki liderlere "Gazze'de insani felaketi sonlandırmaları" çağrısı

Uluslararası kuruluşlardan New York'taki liderlere "Gazze'de insani felaketi sonlandırmaları" çağrısı

İsrail saldırıları nedeniyle çadırlara mahkum olan Gazzeliler, aniden bastıran yağmurlarla felaketi yaşıyor

Macron'dan "eksik ve adaletsiz" dünya düzeni yerine yenisinin inşa edilmesi çağrısı

79. BM Genel Kurulu’nda Gazze gündemi nasıl ele alınacak?

79. BM Genel Kurulu’nda Gazze gündemi nasıl ele alınacak?
BM liderleri, 79. Genel Kurul için New York'ta buluşacak

BM liderleri, 79. Genel Kurul için New York'ta buluşacak
İsrail ordusunun Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 4'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 4'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet