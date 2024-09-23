Uluslararası kuruluşlardan New York'taki liderlere "Gazze'de insani felaketi sonlandırmaları" çağrısı
BM'nin başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komitesi (IASC), BM Genel Kurulu'nda bir araya gelecek dünya liderlerine "Gazze'deki korkunç insani acı ve felaketin sona erdirilmesi" çağrısında bulundu.
Cenevre
IASC, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'nin yanı sıra Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, dünya liderlerinin Orta Doğu'da tansiyonun yükseldiği dönemde BM Genel Kurulu için New York'ta bir araya geleceği hatırlatılarak, "Gazze'deki korkunç insani acı ve felaketin sona ermesi talebimizi yineliyoruz." ifadesi yer aldı.
7 Ekim 2023'ten bu yana süren 11 aylık çatışmada öldürülenler de dahil her yerde masum hayatların kaybı için yas tutulduğu belirtilen açıklamada, "Derhal sürdürülebilir, acil ve koşulsuz ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Bu, sivillerin acılarına son vermenin ve hayatları kurtarmanın tek yoludur. Tüm rehineler ve keyfi olarak gözaltına alınan herkes derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalı." değerlendirmesine yer verildi.
Açıklamada, insani yardım görevlilerinin ihtiyaç sahiplerine güvenli ve engelsiz erişiminin sağlanması gerektiğine de vurgu yapılarken, artan ihtiyaçlar ve devam eden şiddet karşısında çalışmanın mümkün olmadığı kaydedildi.
Gazze'de 41 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü ve 95 bin 500'den fazlasının da yaralandığı belirtilen açıklamada, "2 milyondan fazla Filistinli, hayatta kalmak için temel ihtiyaçlar olan koruma, gıda, su, sanitasyon, barınak, sağlık hizmeti, eğitim, elektrik ve yakıttan yoksun." ifadeleri kullanıldı.
Gazzelilere yönelik kıtlık riski devam ediyor
Açıklamada, Gazzelilerin birden fazla defa güvenli olmayan yerlere gönderilmek üzere yerinden edildiğine dikkat çekilerek, Gazze'de 2,1 milyon kişinin acil gıda ve geçim yardımına ihtiyaç duyduğu, bölgede kıtlık riskinin devam ettiği vurgulandı.
Gazze'deki sağlık hizmetlerinin de yok edildiği aktarılan açıklamada, sağlık hizmetlerine yönelik 500'ü aşkın saldırının kayıtlara geçtiği belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da orantısız ve gereksiz güç kullanmaya devam ettiği bildirilerek, artan "yasa dışı yerleşimci şiddeti", ev yıkımları ve zorla yerinden edilmelerin ölüm ve yaralanmalara sebep olduğu kaydedildi.
Devam eden çatışmaların tüm Filistinlilerin geleceğini tehlikeye attığına dikkat çekilen açıklamada, "Mevcut durum nihai iyileşmeyi ulaşılamaz hale getiriyor." ifadesi yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.