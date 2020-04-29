Uluslararası Kızılhaç Komitesi: 17 milyonu aşkın Yemenli temiz suya erişemiyor
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı bir dönemde Yemen'de 17 milyonu aşkın kişinin temiz suya erişemediğini duyurdu.
Istanbul
Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "17 milyonu aşkın Yemenli temiz su ve kanalizasyon hizmetlerine erişemiyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesinin devam ettiği bir dönemde Yemenlilerin temiz suya erişiminin sağlanmasının her zamankinden daha önemli hale geldiği vurgulandı.
Yemen Sağlık Bakanlığı pazartesi, ülkedeki tek Kovid-19 hastasının iyileştiğini duyurmuştu.
Bakanlığa bağlı Hadramevt sağlık ofisinden yapılan açıklamada, yeni vaka tespit edilmediği, böylece ülkede salgına yakalanan kimsenin kalmadığı kaydedilmişti.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ise daha önce yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Yemen'de yayılmış ancak tespit edilmemiş olabileceğini belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.