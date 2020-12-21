Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı Birliğinden Avrupa ülkelerine 'kara sınırlarınızı açık tutun' çağrısı
Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı Birliği, İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından Fransa ve diğer ülkelere, tedarik zincirinin aksamaması için kara sınırlarını açık tutma çağrısında bulundu.
Cenevre/Londra
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Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı Birliğinden (IRU), yapılan yazılı açıklamada, "IRU, Fransa, İngiltere ve diğer hükümetlere, mal taşımacılığı için sınırları açık tutma ve yeni Kovid-19 önlemlerine açıklık getirilmesi çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Fransa'nın yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararının, tırlarla yük taşımacılığında önemli ölçüde kesintilere yol açacağı vurgulandı.
Kararın, Noel öncesi İngiltere'ye taze gıda tedarikini olumsuz etkileyeceği belirtilen açıklamada, "Bu karar, İngiltere'nin AB'den yaptığı tüm ithalatın yüzde 85'ini riske atıyor ve kelimenin tam anlamıyla AB'den İrlanda'ya olan tedarik zincirini kesiyor." uyarısı yapıldı.
IRU Genel Sekreteri Umberto de Pretto, Avrupa'nın herhangi bir bölgesinde sınırların tır taşımacılığına tamamen kapatılmasının Kovid-19 salgınında görülmemiş bir durum olduğunu vurguladı.
Pretto, salgın süresince tedarik zincirinin devamlılığında tır taşımacılığının öneminin ortaya çıktığına işaret etti.
Fransa'nın İngiltere ile sınırlarını kapatmasını eleştiren Pretto, bu kararın Brexit nedeniyle zaten "belirsiz bir dönemde olan bölgede işleri daha da kötüleştireceği" uyarısında bulundu.
İngiliz mağazaları "tedarik zincirinin aksamasından" endişeli
Öte yandan, İngiliz Yiyecek ve İçecek Federasyonu’ndan (FDF) yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen FDF Üst Yönetici Ian Wright, İngiltere’nin Fransa ile olan bağlantısının kesilmesinin Noel ve yeni yıl tatili öncesinde taze gıda tedarikinde ciddi akşamlara yol açabileceği uyarısında bulundu.
Konuya ilişkin olarak Britanya Perakende Konsorsiyumu Gıda Sürdürülebilirlik Direktörü Andew Opie ise, “İki ülke arasında sınır trafiğinin kesilmesi, yoğun olan Noel öncesinde temel ithalat ve ihracat ürünlerinin ticaretine ilişkin zorluk yaratıyor.” ifadesini kullandı.
Karşılıklı ticaretin aksama olasılığının olduğunun altını çizen Opie, Avrupa Birliği’nden (AB) İngiltere’ye gelecek nakliyecilerin zamanında ülkelerine geri dönebileceklerinin garantisi olmaksızın yola çıkmayabileceği uyarısında bulundu.
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiliz yayın kurumu BBC’ye bu sabah yaptığı değerlendirmede, “Mağazalar iyi derecede stoklanmış durumda. Kısa vadede, önümüzdeki 48 saat gibi, bu (Fransa’nın İngiltere sınırını kapatması) tedarik açısında mesele değil. Fakat biz bu konunun çözümlenmesini çok istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Tır kuyrukları oluşmuştu
İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, bugün yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türü nedeniyle Fransa'nın uyguladığı kısıtlamalar yüzünden bazı ürünlerin bitebileceği uyarısını yapmıştı.
Fransa, yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararı almış, bunun üzerine Dover Limanı'nda tır kuyrukları oluşmaya başlamıştı.
İki ülke arasında, Noel öncesi gibi, yoğun dönemlerde günde ortalama 10 bin nakliye aracı faaliyet gösteriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.