Uluslararası Judo Federasyonu, Vladimir Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı
Uluslararası Judo Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in federasyondaki onursal başkanlık ve büyükelçi statülerinin askıya alındığını duyurdu.
Ankara
Uluslararası Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları nedeniyle bu yönde bir karar alındığı vurgulandı.
Dövüş sanatlarıyla yakından ilgisi olduğu bilinen Putin'in, küçük yaşlarda başladığı judoda siyah kuşağı bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.