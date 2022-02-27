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Dünya

Uluslararası Judo Federasyonu, Vladimir Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı

Uluslararası Judo Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in federasyondaki onursal başkanlık ve büyükelçi statülerinin askıya alındığını duyurdu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 27.02.2022
Uluslararası Judo Federasyonu, Vladimir Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı

Ankara

Uluslararası Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları nedeniyle bu yönde bir karar alındığı vurgulandı.

Dövüş sanatlarıyla yakından ilgisi olduğu bilinen Putin'in, küçük yaşlarda başladığı judoda siyah kuşağı bulunuyor.

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