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Dünya

Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de yıl başından beri yaklaşık 95 bin kişi yerinden oldu

Uluslararası Göç Örgütü, Yemen'de savaş, doğal afetler ve yeni tip koronavirüs nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 95 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Hacer Başer   | 11.06.2020
Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de yıl başından beri yaklaşık 95 bin kişi yerinden oldu Fotoğraf: Mohammed Hamoud/AA

Yemen

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Yemen ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ocak ayından bu yana yaşanan göç hareketlerine ilişkin bilgi verildi.

Yemenlilerin iç savaş, sel ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma korkusu gibi nedenlerle yerlerinden olduğuna işaret edilen açıklamada, "94 bin 488 kişiden oluşan 15 bin 748 Yemenli aile, evlerini terk etmek zorunda kaldı." ifadesi kullanıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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