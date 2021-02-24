Uluslararası Göç Örgütü: Doğu Afrika'dan Körfez ülkelerine göç yüzde 73 azaldı
Afrika Boynuzu üzerinden Yemen’e giden düzensiz göçmenlerin sayısının 2019 yılında 138 bin 123 olarak kayıtlara geçtiği, bu sayının 2020 yılında 37 bin 537’ye gerilediği bildirildi.
İstanbul
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılında 121 bin Etiyopyalı düzensiz göçmenin ülkesine geri gönderildiği, 2020 yılında ise bu sayının sadece 37 bin olduğu ifade edildi.
Doğu Afrika'dan Körfez ülkelerine göçün yüzde 73 azaldığı belirtilen açıklamada, göçteki azalışın ana nedeninin Kovid-19 salgını ve kısıtlamaları olduğuna yer verilirken, tutuklamalar, suistimaller ve zorla ülkeye döndürmenin de diğer sebepler arasında olduğu aktarıldı.
Her yıl binlerce Afrikalı göçmen, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine gitme hayaliyle Cibuti üzerinden Yemen'e geçiyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.