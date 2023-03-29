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Dünya

Uluslararası Göç Örgütü: Bu yıl Amerika kıtasını geçmeye çalışan 1433 düzensiz göçmen öldü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bu yıl Amerika kıtasındaki çölleri, nehirleri ve ücra bölgeleri geçmeye çalışan 1433 düzensiz göçmenin ölümünün belgelendiğini ve bunun, bölgede 2014'ten bu yana kayda geçen en yüksek ölü sayısı olduğunu açıkladı.

Muhammet İkbal Arslan  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Uluslararası Göç Örgütü: Bu yıl Amerika kıtasını geçmeye çalışan 1433 düzensiz göçmen öldü Fotoğraf: Carlos A. Moreno/AA

Cenevre

IOM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey ve Güney Amerika arasını geçmeye çalışırken ölenlerin sayısı tam bilinmiyor. IOM'un Kayıp Göçmenler Projesi'nin kayıtlarına göre ise 2014-2022 yıllarında 7 bin 495 kişi bölgedeki çölleri, nehirleri ve ücra bölgeleri geçmeye çalışırken yaşamını yitirdi.

Bu yıl yaşanan 1433 düzensiz göçmenin ölümü, 2014'ten bu yana bölgedeki en yüksek ölü sayısı olarak kayda geçti.

Kayıp Göçmenler Projesi'ni denetleyen Küresel Veri Enstitüsü (GDI), bu hafta hayat kurtarmak, veri toplamayı iyileştirmek ve hayatta kalanların ailelerini desteklemek amacıyla ABD'de Kayıp Göçmenler Ağı'nı hizmete açacak.

Bu ağ, düzensiz göçmenlerin ölümleri ve kaybolmalarına ilişkin verilerin toplanması ile değiş tokuşu için ulusal ve bölgesel kapasiteleri güçlendirmeyi amaçlıyor.

GDI Direktörü Koko Warner, "İnsanlar güvenli ve düzenli göç yollarına eriştiğinde, bu, onların ülkelerinde ve gittikleri yerlerde ekonomik refaha katkıda bulunma olasılıklarını artırıyor. Bu tür düzenli yolların olmaması genellikle trajik sonuçlara yol açıyor ve kaybedilen bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Warner, "Kurulan bu ağın amacı, kanıta dayalı politikaya katkıda bulunmak için kayıp göçmenlerle ilgili güncel ve güvenilir verileri paylaşan bir bilgi ve çalışma topluluğu oluşturmak." değerlendirmesini de yaptı.

Kayıp Göçmenler Projesi, ilgili kuruluşlar ve bireylere bu girişime ve Amerika kıtasında göçmenlerin karşılaştığı zorlukları ele alma çabalarına destek olma çağrısında bulundu.

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