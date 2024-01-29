Dolar
30.35
Euro
32.81
Altın
2,027.40
ETH/USDT
2,300.10
BTC/USDT
43,002.00
BIST 100
8,471.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi'de muhtarlar ve STK buluşmasında konuşuyor. DRON - ABD yönetimi ile Teksas hükümeti arasındaki sınır gerginliği devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla Teksas Ulusal Muhafızları Rio Grande Nehri üzerindeki devriye turlarına başladı.
logo
Dünya

Uluslararası Göç Örgütü: 2024'te Akdeniz'de 100'e yakın düzensiz göçmen öldü veya kayboldu

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, 2024 yılında Orta ve Doğu Akdeniz'de 100'e yakın düzensiz göçmenin öldüğünü veya kaybolduğunu bildirirken, düzenli göç yollarına duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Uluslararası Göç Örgütü: 2024'te Akdeniz'de 100'e yakın düzensiz göçmen öldü veya kayboldu

Roma

Pope, Roma'daki "İtalya-Afrika: Ortak Büyüme İçin Bir Köprü" isimli uluslararası zirveye konuşmacı olarak katıldı.

Göçmenlerin korunması için çözümlerin tartışılması gerektiğine değinen Pope, "Bu konferans, tehlikeli rotalarda daha fazla insan hayatının kaybını durdurmak ve hareket halindeki insanları korumak adına birleşik ve sürdürülebilir mekanizmaları tartışmak için kritik bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçler nedeniyle "bir can kaybının yaşanmasının" dahi fazla olduğunu vurgulayan Pope, ölüm ve kaybolmalara ilişkin son kayıtların, güvenli ve düzenli yolları içeren kapsamlı bir yaklaşımın önemine işaret ettiğini kaydetti.

Pope, 2024 yılının başından bu yana Orta ve Doğu Akdeniz'de 100'e yakın düzensiz göçmenin kaybolduğunu ya da öldüğünü belirterek, bu rakamın 2023'ün aynı dönemine göre 2 katından daha fazla olduğunu söyledi.

Amy Pope, 2023'ün 2016'nın ardından düzensiz göç açısından "en ölümcül yıl" olduğunun altını çizerek, "Akdeniz'de yıllık düzensiz göçmen ölüm ve kaybolma sayısı 2021'de 2 bin 48'den 2022'de 2 bin 411'e yükseldi. Bu rakam 2023 sonunda ise 3 bin 41'e ulaştı." dedi.

Düzensiz göç rotasında Afrika’dan Avrupa’ya geçişte varış ülkesi konumundaki İtalya, AB'yi de yanına alarak Afrika'ya yönelik kalkınma projelerini hayata geçirip hem Afrika ülkeleriyle işbirliğini artırmak hem de düzensiz göçmen gelişlerinin önüne geçmek istiyor.

Roma'da bugün yapılan İtalya-Afrika Zirvesi, bu hedeflerin üst düzeyde ele alınması açısından önem taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü" imzalandı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı
Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ve Başbakan Rama tarafından kabul edildi
Sanal ortamda nitelikli dolandırıcılığa ilişkin "Sibergöz-20" operasyonunda 64 kişi yakalandı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama

Benzer haberler

Uluslararası Göç Örgütü: 2024'te Akdeniz'de 100'e yakın düzensiz göçmen öldü veya kayboldu

Uluslararası Göç Örgütü: 2024'te Akdeniz'de 100'e yakın düzensiz göçmen öldü veya kayboldu

Uluslararası Göç Örgütü, bu yıl için 7,9 milyar dolarlık yardım çağrısı yaptı

Kalkan-9 Operasyonu'nda 11 göçmen kaçakçısı ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet