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Dünya

Uluslararası Demokratlar Birliğinden AP'de Türk bayrağı yırtan milletvekili hakkında suç duyurusu

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekili hakkında Brüksel savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yusuf Hatip   | 06.02.2020
Uluslararası Demokratlar Birliğinden AP'de Türk bayrağı yırtan milletvekili hakkında suç duyurusu

Brüksel

Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) paylaştığı suç duyurusunda, ırkçı Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki provokasyonuna ilişkin gerekli soruşturmanın başlatılması talep edilerek, bunun Belçika'daki Irkçılıkla Mücadele Kanunu ve Avrupa İnsan Hakları Antlaşması'nın 14. maddesine aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

Suç duyurusunda, mahkeme tarafından ırkçılık, ayrımcılık ve nefret suçlarına ilişkin diğer yasaların ihlalinin tespit edilmesi istenerek "soruşturma neticesinde işlendiğine kanaat getirilecek diğer bütün suçlarla ilgili tespitlerin yapılması gerektiği" kaydedildi.

Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan suç duyurusunda, yasal soruşturmanın yürütülmesi ve gereğinin yapılması istendi.

Yunan Milletvekili Lagos, Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda Türk bayrağını yırtmıştı.


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