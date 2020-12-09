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Dünya, Libya

Uluslararası Ceza Mahkemesi toplu mezarları incelemek üzere Libya'ya heyet gönderecek

Libya ordusu, Uluslararası Ceza Mahkemesinden bir heyetin, Terhune kentinde ortaya çıkarılan toplu mezarları incelemek üzere cuma günü ülkeye geleceğini açıkladı.

Mücahit Aydemir   | 09.12.2020
Uluslararası Ceza Mahkemesi toplu mezarları incelemek üzere Libya'ya heyet gönderecek Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamada, ziyaretin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) heyetinin toplu mezarlar ve tuzaklanan mayınlarla ilgili soruşturması kapsamında temmuzda yaptığının ardından ikinci ziyaret olacağına işaret edildi. 

Heyetin, Trablus Başsavcılığı ile koordineli olarak savaş suçlarına karışanları araştıracağı kaydedildi.

UCM 7 Temmuz'da, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin işlediği savaş suçlarını soruşturmak üzere bir ekip göndermeyi kabul etmişti.

Libya'da bulunan toplu mezarlar

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin, Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıda toplu mezar ve cesede ulaşmıştı.

UCM, 22 Haziran'da yapılan açıklamada, toplu mezarlara ilişkin Başsavcılığa güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti. ​​​​​​​

Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, şehirde muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.

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