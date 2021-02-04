Uluslararası Ceza Mahkemesi Dominic Ongwen'i savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum etti
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ugandalı ayrılıkçı grubun komutanı Dominic Ongwen'i savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum etti.
Hollanda
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ugandalı ayrılıkçı grubun komutanı Dominic Ongwen'i savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum etti.
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