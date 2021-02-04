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Dünya

Uluslararası Ceza Mahkemesi Dominic Ongwen'i savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum etti

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ugandalı ayrılıkçı grubun komutanı Dominic Ongwen'i savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum etti.

Selman Aksünger   | 04.02.2021
Uluslararası Ceza Mahkemesi Dominic Ongwen'i savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum etti

Hollanda

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ugandalı ayrılıkçı grubun komutanı Dominic Ongwen'i savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum etti.

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