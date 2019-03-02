Uluslararası Basın Enstitüsü’nden İsrail'e 'AA foto muhabirini serbest bırak' çağrısı

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), İsrail hükümeti tarafından gözaltına alınan ve sınır dışı edilmek istenen Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Kharouf'un serbest bırakılması ve sınır dışı edilmesinin durdurulması çağrısında bulundu.

IPI Müdür Yardımcısı Scott Griffen tarafından İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri'ye yazılan mektupta, merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan kurumun basın özgürlüğü alanında çalışmalar yürüttüğü belirtilerek, gazeteci Kharouf'un gözaltına alınması ve olası sınır dışı edilmesine ilişkin duyulan "derin endişe" ifade edildi.

Mektupta, AA foto muhabirinin aile birleşimi başvurusunun kamuya açıklanmayan verilere dayanarak reddedilmesinin ardından Kudüs'ten Ürdün'e sınır dışı edileceğinin öğrenildiği belirtildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 22 Ocak'ta gözaltına alınan Kharouf'un gazetecilik faaliyetleri nedeniyle sınır dışı edilmek istendiği yönünde kaygıların olduğu belirtilen mektupta, İsrail'in gazeteciyi gözaltına alma gerekçesini açıklamadığına ve foto muhabiri hakkında herhangi bir ceza davasının bulunmadığına işaret edildi.

Kharouf'un yaklaşık 20 yıldır Doğu Kudüs'te yaşadığı, anne, babası ve eşinin Filistinli olduğu, bu nedenle yabancılara çalışma ve kalma imkanı sunan B1 Vizesini alma hakkının olduğu anımsatılan mektupta, Ürdün tarafından verilen serbest dolaşımı sağlayan bir tür seyahat belgesine sahip olduğunun ve sınır dışı edilmesi durumunda herhangi bir ülkede yaşama ve çalışma hakkının bulunmadığının altı çizildi.

Mektupta, Kharouf'un sınır dışı edilmesi durumunda, teknik açıdan "vatansız" birinin gidebileceği herhangi bir yerin olmadığı, bir kişiyi ailesinden ayırmanın büyük bir insan hakları ihlali olduğu vurgulanarak, bu durumun bir gazeteciyi susturma girişimi olarak yorumlanabileceği belirtildi.

İçişleri Bakanı Aryeh Deri'nin söz konusu hukuksuzluğu gidermesi yönünde çağrıda bulunulan mektupta, "Deri'yi, Kharouf'un cezaevinden tahliye edilmesini ve sınır dışı edilme emrinin geri çekilmesini sağlamak için bu davaya müdahale ederek insan haklarını korumaya ve basın özgürlüğünü savunmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kharouf 34 gündür gözaltına tutuluyor

İsrail yönetimi, AA foto muhabiri Kharouf'u (32) "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle sınır dışı etmeye çalışıyor.

İsrail güçlerince, 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinden gece saatlerinde gözaltına alınan Kharouf, 34 gündür İsrail'e ait Givon Sınır Dışı Merkezi'nde gözaltında tutuluyor.

Gözaltına alındığından bu yana 3 defa mahkemeye çıkarılan Kharouf hakkında hakim henüz kararını vermese de İsrail savcısı AA foto muhabirinin "oturum izni" olmadığı için Doğu Kudüs'ten çıkarılarak Filistin topraklarının dışına sürülmesini talep ediyor.

İsrail makamları Kharouf'u zorla Ürdün'e göndermek istiyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü:

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), İsrail'den, bir ayı aşkın süredir gözaltında tuttuğu ve sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya olan Anadolu Ajansının (AA) Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'u (32) serbest bırakmasını istedi.

RSF'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının, evli ve bir çocuk babası Kharouf'u, "açıklanmayan güvenlik gerekçesiyle" ailesinden ve yaşadığı yer olan işgal altındaki Doğu Kudüs'ten koparmak istediği belirtildi.

Kharouf'un çocukluğundan bu yana Doğu Kudüs'te yaşadığına ancak birçok Filistinli gibi AA foto muhabirine de oturma izni verilmediğine işaret edildi.

Açıklamada, Kharouf'un uzun yıllardır Kudüs'te yaşanan olayları takip ettiği de belirtilerek, "RSF olarak İsrail'e Mustafa Kharouf'u serbest bırakması ve ona oturma izni vermesi çağrısı yapıyoruz. Sadece mesleği olan gazeteciliği yapması sebebiyle o sınır dışı edilir ve hiçbir bağı bulunmadığı bir ülkeye (Ürdün) gönderilirse bu asla kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Kharouf 40 gündür gözaltında tutuluyor

İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan AA foto muhabiri Kharouf'u (32) "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle sınır dışı etmeye çalışıyor.

İsrail güçlerince, 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinden gece saatlerinde gözaltına alınan Kharouf, 40 gündür İsrail'e ait Givon Sınır Dışı Merkezi'nde gözaltında tutuluyor.

Gözaltına alındığından bu yana 3 defa mahkemeye çıkarılan Kharouf hakkında henüz kararı verilmese de İsrail savcısı AA foto muhabirinin "oturum izni" olmadığı için Doğu Kudüs'ten çıkarılarak Filistin topraklarının dışına sürülmesini talep ediyor. İsrail makamları Kharouf'u zorla Ürdün'e göndermek istiyor.

Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da doğan Kharouf, ailesiyle 12 yaşındayken Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturum izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.

Doğu Kudüs'te oturum izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, 2016'da "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.

İsrail makamları Kharouf'u sınır dışı ederse eşi Temam ve 1,5 yaşındaki kızı Asya'dan koparılmış olacak.