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Dünya

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Japonya'ya uzman heyet göndermeyi planlıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi, Fukuşima'da radyoaktif özellikli atık suyu denize boşaltma kararı sonrası Japonya'ya çok uluslu uzman heyet göndermeye hazırlandıklarını söyledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 15.04.2021
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Japonya'ya uzman heyet göndermeyi planlıyor

Tokyo

Kamu yayıncısı NHK'ye özel röportaj veren Grossi, Japon hükümetinin planına ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) iş birliği talep ettiğini anımsatarak, planın kamuoyuyla paylaşılmasını halihazırda aylardır beklediklerini belirtti.

Santraldeki işlenmiş atık suyun salıverilmesi sürecinin tahkik edilmesi ihtiyacına dikkati çeken Grossi, kamuoyundaki endişelerin bertaraf edilmesi kapsamında UAEA'nın Japonya'ya çok uluslu uzman heyet göndermeyi planladığını belirtti.

Grossi, komşu ülkeler ile bölge halklarının endişelerinin "ihmal edilemeyeceğini" belirterek, "Farklı alan, ülke ve uzmanlıklardan oluşan danışmanlarımız olabilir. Her bir ciddi kaygı, tartışılma fırsatına sahip ve teknik olarak analiz edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Kabul edelim, etmeyelim tüm bu kaygılar ciddi şekilde ele alınmalıdır. Ortak bir sorumluluğumuz var." diyen Grossi, heyette komşu ülkelerden uzmanların olabileceği ihtimalini de düşündüklerini söyledi.

Japonya Başbakan Suga Yoşihide hafta içinde, ülkenin kuzeydoğusunda 10 yıl önce meydana gelen depremde hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken işlenmiş atık suyun denize boşaltılacağını açıklamıştı.


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