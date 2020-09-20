Euro
9.00
Dolar
7.58
BIST 100
1,111.96
Altın
1,950.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın ardından Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda açıklamalarda bulunuyor Siirt'te güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı
logo
Dünya

Uluslararası Af Örgütü: Mısır'da 20 Eylül gösterileri nedeniyle tutuklanan aktivistler serbest bırakılsın

Uluslararası Af Örgütü, Mısır'da 20 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı gösteri çağrısı yaptıkları gerekçesiyle tutuklu bulunan aktivistlerin serbest bırakılmasını istedi.

Hacer Başer   | 20.09.2020
Uluslararası Af Örgütü: Mısır'da 20 Eylül gösterileri nedeniyle tutuklanan aktivistler serbest bırakılsın

İstanbul

Uluslararası Af Örgütü'nün Twitter sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi iktidara geldiğinden bu yana eylemciler aleyhindeki en büyük kampanyanın üzerinden bir yıl geçtiği belirtildi.

"Geçen yıl aralarında gazeteci ve aktivistlerin de bulunduğu en az 4 bin kişi gözaltına alındı. Bunlardan bazıları gösterilere bile katılmamıştı." ifadelerine yer verilen açıklamada, tutukluların çoğunun aslı olmayan terör suçlamalarıyla içeride tutulduğu kaydedildi.

Mısır yönetiminden ise Uluslararası Af Örgütü'nün paylaşımına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İspanya'da yaşadığı belirtilen Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali, geçen yıl halka 20 Eylül'den itibaren Sisi rejimine karşı protestolar düzenlemeleri çağrısında bulunmuştu.

Çağrılara uyarak meydanlara çıkan yüzlerce gösterici gözaltına alınmış ancak daha sonra birçoğu serbest bırakılmıştı.

Gösterilerin birinci yılında Mısır sokaklarında yoğun güvenlik önlemleri

Muhammed Ali, gösterilerin birinci yılında bugün için de yeniden eylem çağrısı yapmıştı. Ancak sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde sokaklarda yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve meydanlarda sükunetin hakim olduğu görülüyor.

Diğer yandan Mısır sokaklarındaki bu sükunete karşı sosyal medya platformlarının oldukça hareketli olması dikkati çekiyor.

Mısırlı twitter kullanıcılarının bir kısmı eylem yapılması gerektiğini savunurken bir diğer kesim ise evlerde kalıp Sisi'ye destek verilmesi çağrısında bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da son 24 saatte 10 bin 569 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 1519 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 61 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 203 bin 851'e yükseldi
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: İkinci bir ulusal karantinayı göz ardı etmiyoruz

Benzer haberler

Uluslararası Af Örgütü: Mısır'da 20 Eylül gösterileri nedeniyle tutuklanan aktivistler serbest bırakılsın

Uluslararası Af Örgütü: Mısır'da 20 Eylül gösterileri nedeniyle tutuklanan aktivistler serbest bırakılsın

İtalyan enerji şirketi ENI Mısır açıklarında yeni doğal gaz keşfini duyurdu

İhvan Sözcüsü Talat Fehmi: Teşkilattan sorumlu kişi İbrahim Munir

Mısır'da İhvan lideri Bedii'ye müebbet hapis cezası

Mısır'da İhvan lideri Bedii'ye müebbet hapis cezası
Mısır'da ruhsatsız bina yıkımı protestosu

Mısır'da ruhsatsız bina yıkımı protestosu
Mısır'da polis şiddetiyle öldüğü iddia edilen gencin ölümü soruşturuluyor

Mısır'da polis şiddetiyle öldüğü iddia edilen gencin ölümü soruşturuluyor