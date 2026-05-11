Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Eurovision'dan menedilmemesi insanlığa ihanettir

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, İsrail'in bu yıl Viyana'da düzenlenecek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Genel Sekreter Callamard, Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU), Rusya'ya yaptığı gibi İsrail'i Eurovision'dan menetmemesini "korkaklık" ve "bariz bir çifte standart" diye nitelendirdi.

Callamard, "EBU, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği vahşi suçların bir bedeli olduğunu açıkça belirtmek yerine, Gazze'de soykırım, yasa dışı işgal ve apartheid uygulamaya devam etmesine rağmen İsrail'e bu uluslararası sahneyi sunuyor. Eurovision Şarkı Yarışması'nın hoşgörüsüzlükten, nefret söyleminden ve ayrımcılıktan arınmış olma gibi değerlerine EBU ihanet etmektedir. Ayrıca, İsrail'in katılımı nedeniyle yarışmadan çekilen İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda'daki üyelerinin protestolarını da görmezden gelmektedir. Sonuçta, EBU insanlığa ihanet etmiştir." ifadelerini kullandı.

Callamard, İsrail'in yarışmaya katılmasının, işgal altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımı normalleştirmeye çalışmak konusunda İsrail'e bir platform sunduğunu belirterek, şarkıların, dikkatleri İsrail'in zulmünden başka yöne çekmesine izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Gazze'de soykırım devam ederken İsrail'e sahne verilmemesi gerektiğinin altını çizen Callamard, İsrail'in cezasız kalmasının artık tolere edilemeyeceğine dikkati çekti.

Callamard, dünyanın her yerindeki insanlara, vicdanlarına göre hareket etme ve insan hakları için ayağa kalkma çağrısı yaptı.