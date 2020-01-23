Uluslararası Adalet Divanı'ndan Arakanlı Müslümanlara yönelik tedbir kararı
Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına hükmetti.
Brüksel
Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına hükmetti.
Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'a gerekli tedbirlere uyduğuna ilişkin mahkemeye ve Gambiya'ya 4 ay içinde rapor vermesini talep etti.
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