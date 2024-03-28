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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in Gazze’ye insani yardımların sağlanması için gerekli tedbirleri almasına hükmetti

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in, Gazze’de ihtiyaç duyulan insani yardımların engelsiz şekilde sağlanması için gerekli ve etkili tüm tedbirleri gecikmeksizin almasına hükmetti.

Selman Aksünger  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in Gazze’ye insani yardımların sağlanması için gerekli tedbirleri almasına hükmetti

Ankara

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi kapsamında insani yardımları engellememek dahil Gazze'deki Filistinlilerin tüm haklarını ihlal etmemesine hükmetti.

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