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Dünya

Ulusal Hikmet Akımı Lideri Hekim: ABD-İran krizi yıkıcı bir savaşa neden olabilir

Irak'ta Ulusal Hikmet Akımı Lideri Hekim, ABD ile İran arasındaki krizin olumsuz etkilerinin olacağını, bunlardan birinin de yıkıcı bir savaşa sürüklenme ihtimali olduğunu belirtti.

Hamdi Yıldız   | 13.05.2019
Ulusal Hikmet Akımı Lideri Hekim: ABD-İran krizi yıkıcı bir savaşa neden olabilir

Kuveyt

Kuveyt'i ziyareti sırasında yerel basına açıklamalarda bulunan Ulusal Hikmet Akımı Lideri Ammar el-Hekim, İran'ın tek başına ateşe girmeyi kesinlikle kabul etmeyeceği, petrol ihracatının durdurulmasının çok ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Hekim, "ABD-İran krizinin tırmanışı bölge için büyük bir endişe demektir. Özellikle ABD, İran'a baskı yapma aşamasından boğma aşamasına geçmiştir." dedi. 

İki ülke arasındaki tırmanan gerginlik hakkında uyarıda bulunan Hekim, "ABD-İran krizindeki tırmanışın etkileri, yaş ve kuru her şeyi yakan, yıkıcı bir savaş anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

"Irak çekişme değil barış ve sevgi alanı olmak istiyor"

Hekim, Kuveyt'in söz konusu gerginliğin hafifletilmesinde önemli rol oynayabileceğini, Irak'ın da bir çekişme alanı değil barış ve sevgi alanı olmak istediğini ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 5 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Görev grubunun bir bombardıman görev gücü ile birlikte Körfez'e yönlendirildiğini bildirmişti. Bolton, bu sevkiyatı İran yönetimine "net ve kesin bir mesaj" olarak nitelemişti. 

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