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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Ultra Ortodoks Yahudilerden Batı Kudüs’te İsrail’in zorunlu askerlik hizmetine karşı protesto

Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler) Batı Kudüs'te, İsrail’in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti.

Esat Fırat  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Ultra Ortodoks Yahudilerden Batı Kudüs’te İsrail’in zorunlu askerlik hizmetine karşı protesto

Kudüs

Yüzlerce Haredi, Batı Kudüs’teki İsrail Meclisi yakınında, İsrail'deki zorunluk askerlik hizmetini protesto etmek için gösteri düzenledi.

İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler, üzerinde “ölürüz de askere gitmeyiz” yazılı dövizler taşıdı.

Oturma eylemiyle bölgedeki yolu trafiğe kapatan göstericileri dağıtmak için zaman zaman atlı polisler müdahalede bulundu.

Birbirlerine kenetlenen ve polise direnen göstericiler defalarca yolu trafiğe kapattı.

Göstericileri ayırarak yolu trafiğe açmaya çalışan polisin göstericilerden bazılarını yerde sürüklediği anlar kameralarla kaydedildi.

Polisin uzun süren uğraşların ardından göstericiler dağıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Harediler, bölgedeki gösterilerini sürdürdü.

İsrail'de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'ne başlayan saldırıların ardından Haredilerin askerlikten muaf tutulmaya devam edilip edilmeyeceği tartışması yaşanıyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine Haredilerin de zorunlu askerliğe alınması yönündeki kamuoyu baskısı artıyor.

Öte yandan Netanyahu hükümetinde yer alan Ultra Ortodoks Yahudileri temsil eden partiler ise Haredilere de askerliği zorunlu hale getirecek yasa tasarısına karşı çıkıyor.

Ultra Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 12'sini oluşturan Ultra Ortodoks Yahudiler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor.

Harediler, laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren okullara devam ediyor.

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