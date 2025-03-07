Dolar
36.44
Euro
39.62
Altın
2,919.92
ETH/USDT
2,187.30
BTC/USDT
89,272.00
BIST 100
10,477.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camii'nde cuma hutbesi irad ediyor Mescid-i Aksa’da Ramazan ayının ilk Cuma namazı eda ediliyor
logo
Dünya

Ukrayna'ya seçim çağrısı yapan Musk, Zelenskiy'nin "çok büyük farkla" kaybedeceğini savundu

ABD'li milyarder iş insanı ve Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Ukrayna'nın seçime gitmesi gerektiğini ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ise olası bir seçimi "çok büyük farkla" kaybedeceğini savundu.

Damla Delialioğlu, Irmak Akcan  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Ukrayna'ya seçim çağrısı yapan Musk, Zelenskiy'nin "çok büyük farkla" kaybedeceğini savundu

Ankara

X sosyal medya hesabından "Ukrayna muhalefetinin Trump yönetimi ile yaptığı görüşmenin doğrulandığı" bir paylaşımı alıntılayan Musk, Zelenskiy'i hedef aldı.

Musk, Ukrayna'nın seçime gitmesi gerektiğini paylaşarak, Zelenskiy'nin olası bir seçimi çok büyük farkla kaybedeceğini savundu.

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun üç Ukraynalı parlamentere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın Zelenskiy ile tartışmasının ardından müttefikleri Ukrayna muhalefetinin önde gelen isimlerinden eski Başbakan Yulia Timoşenko ve eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisinden biriyle görüştüğü iddia edilmişti.

Poroşenko, iddia üzerine X hesabından yaptığı açıklamada, ABD'li ortaklarıyla "kamuoyuna açık ve şeffaf bir tutumla" çalıştıklarını kaydederek, görüşmelerin esasında güvenlik ve barışın sağlanması amacıyla yapıldığını kaydetmişti.

Ne olmuştu?

Zelenskiy'i, "Seçim yapmayan bir diktatör" şeklinde eleştiren ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı arasında Oval Ofis'te 28 Şubat'ta yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy ise ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki tartışma sonrası Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenskiy de Fox News'e verdiği mülakatta, Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti. Öte yandan birçok Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke lideri, Ukrayna'ya destek mesajı yayımlamıştı.

Daha sonra Trump, Zelenskiy'den bir mektup aldığını belirtmiş, "Ukrayna'nın kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya" ve "ABD ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu" açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ASKON Genel Başkanı Aydın'dan "Terörsüz Türkiye" çağrısına destek
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Site yönetimleri Bakanlıkça yetkilendirilen şirketlere devredilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'ye tam üyelik hedefimizi muhafaza ediyoruz
Yüzeyi buz tutan Nazik Gölü, çocukların oyun alanı oldu

Benzer haberler

Trump'ın Özel Temsilcisi, Gazze'nin yeniden imar edilmesine dair planı "hayal" olarak nitelendirdi

Trump'ın Özel Temsilcisi, Gazze'nin yeniden imar edilmesine dair planı "hayal" olarak nitelendirdi

Ukrayna'ya seçim çağrısı yapan Musk, Zelenskiy'nin "çok büyük farkla" kaybedeceğini savundu

ABD Temsilciler Meclisi, Alphabet'ten Biden yönetimiyle yazışmalarını açıklamasını istedi

Ukrayna: Ülkedeki enerji ve doğal gaz altyapısı yoğun hava saldırısı altında

Ukrayna: Ülkedeki enerji ve doğal gaz altyapısı yoğun hava saldırısı altında
ABD'de mahkeme, Trump yönetiminin USAID ortaklarına ödeme yapması talimatı verdi

ABD'de mahkeme, Trump yönetiminin USAID ortaklarına ödeme yapması talimatı verdi
ABD Başkanı Trump, Stratejik Bitcoin Rezervi kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Trump, Stratejik Bitcoin Rezervi kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet