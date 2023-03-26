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Dünya

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki çatışmalarda ağırlıklı olarak obüsler kullanılıyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki ordu arasında süren çatışmalarda Zaporijya cephesinde ağırlıklı olarak topçu sistemleri kullanılıyor.

Davit Kachkachishvili  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki çatışmalarda ağırlıklı olarak obüsler kullanılıyor Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Zaporiz ka Oblast

Devam eden savaş nedeniyle Ukrayna'nın Donetsk, Harkiv, Herson ve Luhansk cephelerinde olduğu gibi Zaporijya bölgesindeki Ukrayna topçu birlikleri de bir yıldan beri cephede bulunuyor.

Bölgede konuşlanan ve Ukrayna ordusu için destek atışları yapan topçu birlikleri, görevlerini 24 saat sürdürüyor.

Ukrayna ordusu, müttefik ülkelerden alınan silahlarla topçu sistemlerini Zaporijya cephesinde de yoğun şekilde kullanıyor.

Kundağı motorlu ve çekili obüslerle düşman mevzilerine yönelik atış yapan Ukrayna topçu bataryaları, Rus ordusuna ait zırhlı araçları ve mühimmat depolarını hedef alıyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden resmi izin alarak yerel yetkililerin eşliğinde Zaporijya cephesine ulaşan AA ekibi, bölgede konuşlu topçu bataryalarının savaş faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Almanya, İtalya ile İngiltere'nin ortaklaşa geliştirdiği 155 mm'lik FH70 çekili obüsü de diğer yabancı veya yerli üretim silahlar gibi cephede her gün kullanılıyor.

"Gece gündüz görevdeyiz"

Ukrayna ordusunun 44. Tugayı'na ait FH70 topçu bataryasının 24 yaşındaki "Ares" kod adlı komutanı, 12 kilometrelik mesafeden düşman mevzilerine ateş açtıklarını söyledi.

Gece gündüz görevde olduklarına dikkati çeken Ares, "Biz şimdi Zaporijya bölgesinde görev yapıyoruz. Her gün savaş faaliyetimizi sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Ülke genelinde son aylarda en şiddetli çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk bölgesindeki Bahmut ve diğer şehirlerde iki ordu arasında çok yakın mesafeden çatışmaların sürdüğünü kaydeden Ares, Zaporijya cephesinde ise ağırlıklı olarak topçu sistemlerinin kullanıldığını dile getirdi.

Ares, "Donetsk bölgesinde savaşın dinamiği farklı. Zaporijya cephesinde ise topçu sistemleri daha yoğun kullanılıyor. Düşman da biz de topçuları aktif kullanıyoruz." dedi.

Kullandıkları silahın teknik özeliklerine değinen Ares, "FH70 obüsü yeterince etkili bir silahtır, hedefe hassas atış yapmak mümkündür. Oldukça geniş mermi seçeneği var. Mermileri 30 kilometrelik hedefe ulaşabiliyor." ifadelerini kullandı.

Hedefe göre atış sayısı ve mermilerin de değiştiğini kaydeden Ares, şu bilgileri paylaştı:

"Her zaman aynı talimatı almıyoruz. Hedefler değişiyor. Örnek olarak söylemek isterim. Eğer hedef bir tank ise onun için bir atış yapılıyor. Hedef başka bir yer ise 3 atış yapılır. Mermiler de ona göre seçiliyor."

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