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Dünya

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde Rus kontrolündeki yerlerden siviller ayrılıyor

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Zaporijya bölgesindeki bazı vatandaşlar, Ukrayna ordusunun kontrolündeki yerlere geçmeye devam ediyor.

Davit Kachkachishvili   | 02.11.2022
Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde Rus kontrolündeki yerlerden siviller ayrılıyor Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Zaporijya

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 8 aydan fazla süredir devam ederken Rus ordusunun kontrolündeki Zaporijya bölgesinde bazı yerleşim yerlerinde yaşayan halk, savaş tehlikesi nedeniyle güvenlik endişesi taşıyor.

Bu nedenle evlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlar, Ukrayna ordusunun kontrolündeki yerlere ulaşmak için zorlu bir yolculuktan geçiyor.

Zaporijya bölgesindeki en büyük kentlerden biri olan Berdyansk'tan araçlarla yola çıkan siviller, kentten yaklaşık 200 kilometre uzaktaki Kiev yönetiminin kontrolündeki Zaporijya kentine ulaşmak için bazen günlerce yolda kalabiliyor.

Önce Mariupol'den, sonra da Berdyansk'tan ayrılmak zorunda kaldı

Çeşitli yerleşim yerlerinden toplanarak oluşturulan araç konvoyuyla Zaporijya kentindeki güvenlik noktasına gelen 19 yaşındaki genç kız Daşa, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

Savaş başlamadan önce ailesiyle Mariupol'de yaşadıklarını, Rus güçlerin oraya girmesinin ardından Zaporijya bölgesindeki liman kenti Berdyansk'a taşındıklarını kaydeden Daşa, "Mariupol ölü bir şehir sayılır. 25 Mart'ta oradan Berdyansk'a taşınmak zorunda kaldık." dedi.

Berdyansk'ta Rus güçlerin kontrolü altında yaşamak istemediklerini ve annesiyle Zaporijya kentine gelmeye karar verdiklerini anlatan Daşa, "Şimdiye kadar Berdyansk'ta yaşıyorduk. Artık orada da yapabilecek hiç bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Daşa, Berdyansk'ta güvenlik sorunlarının yaşandığını, sık sık silah atış seslerinin duyulduğunu dile getirerek, bir gencin orada kalmasının tehlikeli olduğunu söyledi.

"Yoğun silah atışları var"

Zaporijya bölgesinde, Rus ordusunun kontrolünde bulunan Melitopol şehrine bağlı Korneevka köyünden iki küçük çocuğuyla ayrılan 23 yaşındaki Kristina Dmitryuk, bölgeden sürekli vatandaşların taşındığını söyledi.

Zaporijya kentine ulaşmak için Rus güçlerin yollarda kurduğu sıkı kontrol noktalarından geçtiklerini ve iki günü yolda geçirdiklerini kaydeden Dmitryuk, "Artık orada (köyde) yaşamak çok tehlikeli. Orada mermiler üstümüzden geçiyor. Korkunç." diye konuştu.

Halkın çoğunun ilhak edilen yerleşim yerlerinden ayrılmaya çalıştığını ileri süren Dmitryuk, "Herkes tahliye ediliyor. Orada kalmaktan bizim gibi hoşlanmıyorlar. Orası güvenli değil. Biz orada Herson bölgesinin sınırında yaşıyoruz. Yoğun silah atışları var." dedi.

Evlerini güvenlik gerekçesiyle terk etmek zorunda kaldıklarını belirten Dmitryuk, çocuklarıyla babasının ve eşinin bir süredir yaşadığı Polonya'ya doğru yolculuk ettiğini kaydetti.

Herson ve Zaporijya bölgelerinden ayrılan siviller, Rus askerlerin Zaporijya bölgesine bağlı Vasilivka'da kurduğu askeri kontrol noktasından geçtikten sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol ettiği bölgeye ulaşıyor.

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