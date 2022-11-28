Ukrayna'nın Liman şehrinde hayat ağır şartlar altında sürüyor
Ukrayna ordusunun ekim başında yeniden kontrolü sağladığı Donetsk bölgesindeki Liman şehrinde yaşam mücadelesi veren siviller, Rus hava saldırılarının yanı sıra artık soğuk havanın getirdiği zorluklarla da karşı karşıya bulunuyor.
Liman
Yoğun çatışmalar nedeniyle birçok evin, başta demir yolu ve enerji olmak üzere altyapının yıkıldığı şehirde Rus hava saldırıları devam ediyor.
Ukrayna ordusunun düzenlediği karşı saldırı sonucu Rus güçlerinden geri alınan şehirde doğal gaz ve su hatları henüz faaliyete geçirilemedi.
Yerel yönetim ve güvenlik birimleri hayatın normale dönmesi için yoğun çalışmalarını sürdürse de Liman'da kalan sivilleri kentteki ağır yıkım nedeniyle zorlu bir kış bekliyor.
Elektrik hizmetinin kısmen verildiği şehirde yaşayanlar her gün dağıtılan yardımları alabilmek için sıraya giriyor.
Savaşın başından beri sığınaklarda ve apartmanların altındaki depolarda kalan siviller, bu sayede yoğun saldırılardan sağ kalmayı başarabildi.
Liman'ın girişindeki bir semtte ciddi hasar gören bir apartmanda yaşayanlar da aylardır sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.
Apartman sakinlerinden 68 yaşındaki Nadejda Karuvkina, AA muhabirine, "25 Nisan'dan beri, 7 aydır sığınakta yaşıyoruz. Apartmana yönelik füze saldırısı olmuştu ve buraya inmiştik. İki gün önce de buraya saldırı oldu. Saldırı olunca her şey sallanıyor. Füze bizden 200 metre uzağımıza düştü. İki gün üst üste saldırılar oldu." dedi.
Kavurkina'nın torunu 6 yaşındaki Nastiya, Liman'a ilk füze saldırılarının düzenlendiği günleri hatırlayarak "Ben hiç korkmadım ama babaannem korkudan masanın altına girerek saklandı." dedi.
Sığınakta tek çocuk olduğunu, oyuncaklarla zaman geçirmeye çalıştığını ifade eden Nastiya, saldırı olmadığı günlerde dışarıya çıkarak komşu apartmanın deposunda kalan daha büyük arkadaşıyla oynadığını anlattı.
Nastiya, "Burada yaşamak zor. Arkadaşlarım yanımda değil. Herkes gitti buradan. Ben ise burada yalnızım. Savaşın bitmesini hayal ediyorum." diye konuştu.
"Neredeyse her gün füze saldırıları düzenliyorlar"
Liman Polis Müdürü Albay İgor Ugvinenko, sıcak çatışmaların yaşandığı cephe hattının şehirden 20 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek "Şehirde durum stabil ama Rus hava saldırıları devam ediyor. Saldırılarda çeşitli füzeleri kullanıyorlar. Neredeyse her gün füze saldırıları düzenliyorlar." dedi.
Bazı insanların Liman'a geri dönmeye başladığını kaydeden Ugvinenko, henüz burada gaz ve suyun olmadığı için yaşam şartlarının zor olduğunu, sivillere her konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını, hayatın normale dönmesi için devletin elinden geleni yapmaya devam ettiğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.